Дубль Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Колорадо»

«Миннесота» обыграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов отличился дублем и отдал одну результативную передачу. Теперь у 23-летнего хоккеиста 34 (16+18) очка в дебютном сезоне в НХЛ.

«Миннесота» занимает третье место в таблице Западного дивизиона с 50 очками в 38 матчах, «Колорадо» лидирует с 56 очками в 39 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Колорадо» — 8:3 (3:0, 2:3, 3:0)

Голы: Капризов — 15 (бол., Раск, Сперджен), 4:00 — 1:0. Джонсон — 1 (Ро, Соуси), 13:15 — 2:0. Фиала — 12 (бол., Сперджен, Раск), 18:38 — 3:0. Маккиннон — 15 (бол., Макар, Рантанен), 20:34 — 3:1. Хартман — 6, 24:37 — 4:1. Бураковски — 11 (Макдональд, Берроуз), 25:17 — 4:2. Рантанен — 22 (бол., Маккиннон, Макар), 29:42 — 4:3. Капризов — 16 (бол., Фиала, Сперджен), 33:38 — 5:3. Фиала — 13 (Бонино), 44:24 — 6:3. Эрикссон Эк — 13 (Паризе, Гринуэй), 47:18 — 7:3. Фиала — 14 (бол., Капризов, Раск), 47:56 — 8:3.

Вратари: Тэлбот — Грубауэр (Юханссон, 47:18).

Штраф: 28 — 24.

Броски: 19 (9+4+6) — 32 (4+14+14).

Наши: Капризов (16.38/3/0) — Ничушкин (12.15/1/-1).

8 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.