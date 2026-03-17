«Питтсбург» разгромил «Колорадо», у Малкина дубль и голевая передача

«Питтсбург» победил «Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Нэйтан Маккиннон и Брент Бернс, у гостей забили Энтони Манта, Элмер Содерблум, Эрик Карлссон, Брайан Раст, Ноэль Аччиари и российский нападающий Евгений Малкин (дубль), на счету которого также результативный пас. В сезоне-2025/26 39-летний форвард в 46 матчах набрал 50 (15+35) очков.

Ранее Малкин пропустил пять матчей своей команды из-за дисквалификации — в игре с «Баффало» он получил матч-штраф за удар клюшкой в лицо защитника Расмуса Далина.

Также результативная передача у российского форварда «Питтсбурга» Егора Чинахова. В сезоне-2025/26 в 29 матчах он набрал 22 (11+11) очка.

«Колорадо» (97 очков после 66 матчей) занимает первое место в таблице Западной конференции. «Питтсбург» (83 очка после 67 встреч) идет на четвертом месте в Восточной конференции.

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