«Каролина» — «Филадельфия»: расписание матчей серии второго раунда плей-офф НХЛ 2026 года
«Каролина Харрикейнз» и «Филадельфия Флайерз» проводят серию в полуфинале Западной конференции. Команды будут играть до четырех побед.
Расписание серии «Каролина» — «Филадельфия»
3 мая, 3.00. Матч 1, «Каролина» — «Филадельфия» — 3:0
5 мая, 2.00. Матч 2, «Каролина» — «Филадельфия»
8 мая, 3.00. Матч 3, «Филадельфия» — «Каролина»
10 мая, 1.00. Матч 4, «Филадельфия» — «Каролина»
11 мая, Матч 5 (при необходимости), «Каролина» — «Филадельфия»
13 мая, Матч 6 (при необходимости), «Филадельфия» — «Каролина»
16 мая, Матч 7 (при необходимости), «Каролина» — «Филадельфия»
Время начала — московское
Победитель серии встретится в финале конференции с «Баффало» или «Монреалем». В предыдущем раунде «Каролина» победила «Оттаву», а «Филадельфия» — «Питтсбург».
НХЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде, стадионы, фото и видео
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -