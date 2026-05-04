«Каролина» — «Филадельфия»: расписание матчей серии второго раунда плей-офф НХЛ 2026 года

«Каролина» и «Филадельфия» встретятся в плей-офф НХЛ

«Каролина Харрикейнз» и «Филадельфия Флайерз» проводят серию в полуфинале Западной конференции. Команды будут играть до четырех побед.

Расписание серии «Каролина» — «Филадельфия»

3 мая, 3.00. Матч 1, «Каролина» — «Филадельфия» — 3:0

5 мая, 2.00. Матч 2, «Каролина» — «Филадельфия»

8 мая, 3.00. Матч 3, «Филадельфия» — «Каролина»

10 мая, 1.00. Матч 4, «Филадельфия» — «Каролина»

11 мая, Матч 5 (при необходимости), «Каролина» — «Филадельфия»

13 мая, Матч 6 (при необходимости), «Филадельфия» — «Каролина»

16 мая, Матч 7 (при необходимости), «Каролина» — «Филадельфия»

Время начала — московское

Победитель серии встретится в финале конференции с «Баффало» или «Монреалем». В предыдущем раунде «Каролина» победила «Оттаву», а «Филадельфия» — «Питтсбург».

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