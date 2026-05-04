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4 мая, 21:30

«Каролина» — «Филадельфия»: расписание матчей серии второго раунда плей-офф НХЛ 2026 года

«Каролина» и «Филадельфия» встретятся в плей-офф НХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела

«Каролина Харрикейнз» и «Филадельфия Флайерз» проводят серию в полуфинале Западной конференции. Команды будут играть до четырех побед.

Расписание серии «Каролина» — «Филадельфия»

3 мая, 3.00. Матч 1, «Каролина» — «Филадельфия» — 3:0

5 мая, 2.00. Матч 2, «Каролина» — «Филадельфия»

8 мая, 3.00. Матч 3, «Филадельфия» — «Каролина»

10 мая, 1.00. Матч 4, «Филадельфия» — «Каролина»

11 мая, Матч 5 (при необходимости), «Каролина» — «Филадельфия»

13 мая, Матч 6 (при необходимости), «Филадельфия» — «Каролина»

16 мая, Матч 7 (при необходимости), «Каролина» — «Филадельфия»

Время начала — московское

Победитель серии встретится в финале конференции с «Баффало» или «Монреалем». В предыдущем раунде «Каролина» победила «Оттаву», а «Филадельфия» — «Питтсбург».

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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
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30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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