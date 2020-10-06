«Коламбус» получил от «Монреаля» Доми и драфт-пик в обмен на Андерсона

«Коламбус» и «Монреаль» произвели обмен игроками, сообщают сайты обоих клубов.

«Блю Джэкетс» получили нападающего Макса Доми и право выбора в третьем раунде драфта 2020 года (78-й номер по порядку — Прим. «СЭ»). Состав «Канадиэнс» пополнил форвард Джош Андерсон.

BREAKING: #CBJ acquire Max Domi, third-round pick in tonight's draft in exchange for Josh Anderson.



DEETS ??https://t.co/vRu1249Ro7 — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) October 6, 2020

25-летний Доми в прошлом сезоне провел 71 матч за «Монреаль» в регулярном чемпионате и набрал 44 (17+27) очка. В плей-офф у него 10 игр и 3 (0+3) очка. 26-летний Андерсон отыграл 26 матчей регулярного чемпионата за «Коламбус» и набрал 4 (1+3) очка.