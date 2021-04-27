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Барабанов признан третьей звездой матча против «Аризоны»

08:12
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Форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (6:4).

Россиянин забросил победную шайбу, которая стала для него дебютной в НХЛ. Первой звездой признан его партнер по атаке Эвандер Кейн, набравший 4 (1+3) очка. Вторая звезда — защитник «койотов» Якоб Чикран с 3 (2+1) очками.

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