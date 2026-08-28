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Генменеджер «Виннипега» отреагировал на заявление Хеллибака, который запросил обмен

Игнат Заздравин
Корреспондент

Генеральный менеджер «Виннипега» Кевин Чевелдэйофф прокомментировал заявление голкипера Коннора Хеллибака о запросе на обмен из «Джетс».

27 августа агент 33-летнего американца Рэй Петко опубликовал заявление Хеллибака, в котором тот сообщил, что запросил обмен.

«Коннор открыто говорил нам о своем желании перемен. На протяжении многих лет он был важной частью организации «Виннипег», и мы с огромным уважением относимся к тому, чего он здесь добился.

Мы продолжим внимательно работать над этой ситуацией, однако на данный момент никаких новостей нет», — говорится в заявлении Чевелдэйоффа, которая опубликовала пресс-служба клуба.

Хеллибак провел в «Виннипеге» всю карьеру в НХЛ. В 2012 году команда выбрала его под 130-м номером драфта.

Американский голкипер трижды становился обладателем «Везина Трофи» — приза лучшему вратарю регулярного чемпионата в НХЛ.

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Коннор Хеллебайк
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
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