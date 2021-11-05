Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Вашингтон» (5:4 ОТ).

Второй звездой встречи признан российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. Он забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

Первой звездой стал нападающий «Пантерз» Александр Барков, который оформил дубль. Замкнул тройку его одноклубник Фрэнк Ватрано.