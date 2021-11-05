Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин признан второй звездой матча «Флорида» — «Вашингтон»

05:58
Теги:

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Вашингтон» (5:4 ОТ).

Второй звездой встречи признан российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин. Он забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.

Первой звездой стал нападающий «Пантерз» Александр Барков, который оформил дубль. Замкнул тройку его одноклубник Фрэнк Ватрано.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
Последний приезд «Спартака» в Англию — боль: получили крупнейшее поражение в истории, Ловрен даже не запомнил счет
В Роспотребнадзоре оценили риск заболеть COVID-19 от вакцинированного
0