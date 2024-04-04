Игроки «Рейнджес» и «Нью-Джерси» устроили массовую драку на 2-й секунде матча НХЛ

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» — «Нью-Джерси» начался с массовой драки. Сразу же после вбрасывания игроки сбросили краги и устроили потасовку.

В итоге у команды из Нью-Йорка 5-минутные удаления и дисциплинарные штрафы заработали Барклай Гудроу, Ки-Андре Миллер, Мэттью Ремпе и Джейкоб Труба, а у гостей — Кевин Баль, Кертис Макдермид, Джон Марино и Крис Тирни.

Спустя 5 минут завязалась еще одна драка: форвард «Рейнджерс» Уильям Кулле толкнул соперника на борт, после чего Доусон Мерсер сбросил краги и началась потасовка. Оба получили дисциплинарные штрафы.