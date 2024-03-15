Форвард «Тампы» Пойнт, повторивший достижение Кучерова, признан лучшим игроком дня в НХЛ

НХЛ на официальном сайте назвала лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Лучшим стал канадский форвард «Тампы» Брэйден Пойнт с 6 (3+3) очками в матче с «Рейнджерс» (6:3). Игрок повторил достижение Никиты Кучерова и Дага Кросмэнна по очкам за 1 игру в составе «Лайтнинг».

Второй звездой признали нападающего «Баффало» Зака Бенсона, который оформил дубль в игре с «Айлендерс» (4:0).

Третьим в списке стал голкипер «Каролины» Фредерик Андерсен, сыгравший на ноль в матче с «Флоридой».