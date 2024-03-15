Форвард «Тампы» Пойнт, повторивший достижение Кучерова, признан лучшим игроком дня в НХЛ
НХЛ на официальном сайте назвала лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.
Лучшим стал канадский форвард «Тампы» Брэйден Пойнт с 6 (3+3) очками в матче с «Рейнджерс» (6:3). Игрок повторил достижение Никиты Кучерова и Дага Кросмэнна по очкам за 1 игру в составе «Лайтнинг».
Второй звездой признали нападающего «Баффало» Зака Бенсона, который оформил дубль в игре с «Айлендерс» (4:0).
Третьим в списке стал голкипер «Каролины» Фредерик Андерсен, сыгравший на ноль в матче с «Флоридой».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|66
|43
|23
|90
|2
|Каролина
|66
|40
|26
|86
|3
|Филадельфия
|67
|34
|33
|76
|4
|Айлендерс
|65
|29
|36
|72
|5
|Вашингтон
|65
|31
|34
|71
|6
|Нью-Джерси
|66
|32
|34
|68
|7
|Питтсбург
|65
|29
|36
|67
|8
|Коламбус
|66
|22
|44
|55
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|67
|45
|22
|94
|2
|Бостон
|68
|39
|29
|93
|3
|Торонто
|65
|38
|27
|84
|4
|Тампа-Бэй
|66
|35
|31
|76
|5
|Детройт
|66
|33
|33
|72
|6
|Баффало
|67
|32
|35
|69
|7
|Монреаль
|66
|25
|41
|61
|8
|Оттава
|64
|27
|37
|58
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|67
|42
|25
|89
|2
|Даллас
|68
|40
|28
|89
|3
|Виннипег
|65
|41
|24
|87
|4
|Нэшвилл
|67
|38
|29
|80
|5
|Миннесота
|67
|33
|34
|73
|6
|Сент-Луис
|66
|34
|32
|71
|7
|Аризона
|67
|27
|40
|59
|8
|Чикаго
|66
|18
|48
|41
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|67
|42
|25
|92
|2
|Эдмонтон
|64
|40
|24
|83
|3
|Лос-Анджелес
|65
|33
|32
|77
|4
|Вегас
|66
|35
|31
|77
|5
|Калгари
|66
|32
|34
|69
|6
|Сиэтл
|65
|28
|37
|68
|7
|Анахайм
|66
|23
|43
|49
|8
|Сан-Хосе
|65
|16
|49
|39
Результаты / календарь
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18.03
19.03
20.03
|15.03
|02:00
|
Питтсбург – Сан-Хосе
|6 : 3
|15.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|6 : 3
|15.03
|02:00
|
Филадельфия – Торонто
|2 : 6
|15.03
|02:00
|
Монреаль – Бостон
|1 : 2 ОТ
|15.03
|02:00
|
Баффало – Айлендерс
|4 : 0
|15.03
|02:00
|
Коламбус – Оттава
|2 : 3 Б
|15.03
|02:00
|
Детройт – Аризона
|1 : 4
|15.03
|02:00
|
Каролина – Флорида
|4 : 0
|15.03
|03:00
|
Миннесота – Анахайм
|2 : 0
|15.03
|03:00
|
Даллас – Нью-Джерси
|2 : 6
|15.03
|04:00
|
Калгари – Вегас
|4 : 1
|15.03
|05:00
|
Сиэтл – Вашингтон
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|67
|115
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|65
|112
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|62
|106
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|64
|55
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|63
|48
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|67
|46
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Спенсер Мартин
Каролина
|5
|1.97
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