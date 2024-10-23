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Сегодня, 04:02

«Миннесота» победила «Флориду», Капризов набрал два очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Флориду» со счетом 5:1.

В составе «Уайлд» отличились Марко Росси, Маркус Йоханссон, Мэттью Болди, Матс Зуккарелло и Джоэль Эрикссон, Кирилл Капризов сделал две результативные передачи. У «Пантерз» гол на счету Сэма Беннетта, вратарь Сергей Бобровский был заменен после второго периода при счете 1:5.

В следующем матче «Миннесота» 25 октября сыграет с «Тампой», «Флорида» в этот же день встретится с «Рейнджерс».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Миннесота» — 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)

Голы: Росси — 3 (Капризов, Миддлтон), 11:40 — 0:1. Юханссон — 1 (Болди, Бродин), 12:02 — 0:2. Болди — 3 (бол., Зуккарелло, Эрикссон Эк), 22:40 — 0:3. Беннетт — 5 (Верхэге, Ткачак), 31:19 — 1:3. Зуккарелло — 4 (Капризов, Миддлтон), 33:58 — 1:4. Эрикссон Эк — 2 (Миддлтон), 36:05 — 1:5.

Вратари: Бобровский (Найт, 40:00) — Густавссон.

Штраф: 4 — 0.

Броски: 25 (9+12+4) — 22 (5+11+6).

Наши: Куликов (22.31/1/-1) — Капризов (21.00/0/+2), Тренин (15.30/1/0), Хуснутдинов (13.11/0/0).

23 октября. Санрайз. Amerant Bank Arena.

НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 6 5 1 11
2 Нью-Джерси 9 5 4 11
3 Вашингтон 5 4 1 8
4 Айлендерс 5 2 3 6
5 Питтсбург 7 3 4 6
6 Каролина 4 2 2 4
7 Коламбус 5 2 3 4
8 Филадельфия 6 1 5 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 8 4 4 9
2 Торонто 6 4 2 8
3 Тампа-Бэй 6 4 2 8
4 Бостон 6 3 3 7
5 Баффало 8 3 5 7
6 Оттава 5 3 2 6
7 Монреаль 7 2 5 5
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Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 5 5 0 10
2 Миннесота 6 4 2 10
3 Даллас 7 5 2 10
4 Юта 6 4 2 9
5 Сент-Луис 6 4 2 8
6 Чикаго 6 2 4 5
7 Колорадо 6 2 4 4
8 Нэшвилл 5 0 5 0
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1 Калгари 5 4 1 9
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Флорида – Миннесота
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