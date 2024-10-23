«Миннесота» победила «Флориду», Капризов набрал два очка
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Флориду» со счетом 5:1.
В составе «Уайлд» отличились Марко Росси, Маркус Йоханссон, Мэттью Болди, Матс Зуккарелло и Джоэль Эрикссон, Кирилл Капризов сделал две результативные передачи. У «Пантерз» гол на счету Сэма Беннетта, вратарь Сергей Бобровский был заменен после второго периода при счете 1:5.
В следующем матче «Миннесота» 25 октября сыграет с «Тампой», «Флорида» в этот же день встретится с «Рейнджерс».
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«Флорида» — «Миннесота» — 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)
Голы: Росси — 3 (Капризов, Миддлтон), 11:40 — 0:1. Юханссон — 1 (Болди, Бродин), 12:02 — 0:2. Болди — 3 (бол., Зуккарелло, Эрикссон Эк), 22:40 — 0:3. Беннетт — 5 (Верхэге, Ткачак), 31:19 — 1:3. Зуккарелло — 4 (Капризов, Миддлтон), 33:58 — 1:4. Эрикссон Эк — 2 (Миддлтон), 36:05 — 1:5.
Вратари: Бобровский (Найт, 40:00) — Густавссон.
Штраф: 4 — 0.
Броски: 25 (9+12+4) — 22 (5+11+6).
Наши: Куликов (22.31/1/-1) — Капризов (21.00/0/+2), Тренин (15.30/1/0), Хуснутдинов (13.11/0/0).
23 октября. Санрайз. Amerant Bank Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|6
|5
|1
|11
|2
|Нью-Джерси
|9
|5
|4
|11
|3
|Вашингтон
|5
|4
|1
|8
|4
|Айлендерс
|5
|2
|3
|6
|5
|Питтсбург
|7
|3
|4
|6
|6
|Каролина
|4
|2
|2
|4
|7
|Коламбус
|5
|2
|3
|4
|8
|Филадельфия
|6
|1
|5
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|2
|Торонто
|6
|4
|2
|8
|3
|Тампа-Бэй
|6
|4
|2
|8
|4
|Бостон
|6
|3
|3
|7
|5
|Баффало
|8
|3
|5
|7
|6
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|7
|Монреаль
|7
|2
|5
|5
|8
|Детройт
|5
|2
|3
|4
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|5
|5
|0
|10
|2
|Миннесота
|6
|4
|2
|10
|3
|Даллас
|7
|5
|2
|10
|4
|Юта
|6
|4
|2
|9
|5
|Сент-Луис
|6
|4
|2
|8
|6
|Чикаго
|6
|2
|4
|5
|7
|Колорадо
|6
|2
|4
|4
|8
|Нэшвилл
|5
|0
|5
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|5
|4
|1
|9
|2
|Лос-Анджелес
|6
|3
|3
|8
|3
|Сиэтл
|6
|4
|2
|8
|4
|Вегас
|6
|3
|3
|7
|5
|Ванкувер
|5
|2
|3
|6
|6
|Анахайм
|5
|2
|3
|5
|7
|Эдмонтон
|6
|2
|4
|4
|8
|Сан-Хосе
|6
|0
|6
|2
|23.10
|01:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|1 : 4
|23.10
|01:30
|
Флорида – Миннесота
|1 : 5
|23.10
|01:45
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|5 : 8
|23.10
|02:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 2
|23.10
|02:15
|
Монреаль – Рейнджерс
|2 : 7
|23.10
|02:30
|
Коламбус – Торонто
|- : -
|23.10
|02:45
|
Айлендерс – Детройт
|- : -
|23.10
|03:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|- : -
|23.10
|03:15
|
Чикаго – Ванкувер
|- : -
|23.10
|03:30
|
Сиэтл – Колорадо
|- : -
|23.10
|03:30
|
Нэшвилл – Бостон
|- : -
|23.10
|03:45
|
Калгари – Питтсбург
|- : -
|23.10
|04:00
|
Эдмонтон – Каролина
|- : -
|23.10
|04:15
|
Юта – Оттава
|- : -
|23.10
|04:45
|
Анахайм – Сан-Хосе
|- : -
|23.10
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|- : -