«Даллас» в гостях уступил ««Баффало», у Дадонова две передачи
«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Баффало» со счетом 2:4.
В составе «Старз» отличились Томас Харли и Тайлер Сегин, Евгений Дадонов оформил две результативные передачи. У «Сэйбрз» голы забили Пейтон Кребс, Райан Маклеод, Тэйг Томпсон и Алекс Так.
В следующем матче «Даллас» 25 октября сыграет с «Бостоном», «Баффало» днем позже примет «Детройт».
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«Баффало» — «Даллас» — 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
Голы: Кребс — 1 (Маленстин, Пауэр), 32:21 — 1:0. Маклеод — 4 (Зукер, Пауэр), 33:44 — 2:0. Томпсон — 5 (Пауэр, Так), 44:17 — 3:0. Харли — 1 (Дюшен, Дадонов), 55:24 — 3:1. Сегин — 3 (Бурк, Дадонов), 57:48 — 3:2. Так — 3 (п.в., Томпсон), 59:49 — 4:2.
Вратари: Луукконен — Эттингер (54:00 — 55:24, 56:06 — 57:49, 57:56 — 59:21, 59:26).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 25 (10+11+4) — 32 (8+11+13).
Наши: — - Дадонов (14.09/2/+2), Любушкин (14.28/1/-1).
23 октября. Баффало. KeyBank Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|6
|5
|1
|11
|2
|Нью-Джерси
|9
|5
|4
|11
|3
|Вашингтон
|5
|4
|1
|8
|4
|Айлендерс
|5
|2
|3
|6
|5
|Питтсбург
|7
|3
|4
|6
|6
|Каролина
|4
|2
|2
|4
|7
|Коламбус
|5
|2
|3
|4
|8
|Филадельфия
|6
|1
|5
|3
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|8
|4
|4
|9
|2
|Торонто
|6
|4
|2
|8
|3
|Тампа-Бэй
|6
|4
|2
|8
|4
|Бостон
|6
|3
|3
|7
|5
|Баффало
|8
|3
|5
|7
|6
|Оттава
|5
|3
|2
|6
|7
|Монреаль
|7
|2
|5
|5
|8
|Детройт
|5
|2
|3
|4
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|5
|5
|0
|10
|2
|Миннесота
|6
|4
|2
|10
|3
|Даллас
|7
|5
|2
|10
|4
|Юта
|6
|4
|2
|9
|5
|Сент-Луис
|6
|4
|2
|8
|6
|Чикаго
|6
|2
|4
|5
|7
|Колорадо
|6
|2
|4
|4
|8
|Нэшвилл
|5
|0
|5
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|5
|4
|1
|9
|2
|Лос-Анджелес
|6
|3
|3
|8
|3
|Сиэтл
|6
|4
|2
|8
|4
|Вегас
|6
|3
|3
|7
|5
|Ванкувер
|5
|2
|3
|6
|6
|Анахайм
|5
|2
|3
|5
|7
|Эдмонтон
|6
|2
|4
|4
|8
|Сан-Хосе
|6
|0
|6
|2
|23.10
|01:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|1 : 4
|23.10
|01:30
|
Флорида – Миннесота
|1 : 5
|23.10
|01:45
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|5 : 8
|23.10
|02:00
|
Баффало – Даллас
|4 : 2
|23.10
|02:15
|
Монреаль – Рейнджерс
|2 : 7
|23.10
|02:30
|
Коламбус – Торонто
|- : -
|23.10
|02:45
|
Айлендерс – Детройт
|- : -
|23.10
|03:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|- : -
|23.10
|03:15
|
Чикаго – Ванкувер
|- : -
|23.10
|03:30
|
Сиэтл – Колорадо
|- : -
|23.10
|03:30
|
Нэшвилл – Бостон
|- : -
|23.10
|03:45
|
Калгари – Питтсбург
|- : -
|23.10
|04:00
|
Эдмонтон – Каролина
|- : -
|23.10
|04:15
|
Юта – Оттава
|- : -
|23.10
|04:45
|
Анахайм – Сан-Хосе
|- : -
|23.10
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|- : -