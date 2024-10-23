Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:30

«Даллас» в гостях уступил ««Баффало», у Дадонова две передачи

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Баффало» со счетом 2:4.

В составе «Старз» отличились Томас Харли и Тайлер Сегин, Евгений Дадонов оформил две результативные передачи. У «Сэйбрз» голы забили Пейтон Кребс, Райан Маклеод, Тэйг Томпсон и Алекс Так.

В следующем матче «Даллас» 25 октября сыграет с «Бостоном», «Баффало» днем позже примет «Детройт».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Даллас» — 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Голы: Кребс — 1 (Маленстин, Пауэр), 32:21 — 1:0. Маклеод — 4 (Зукер, Пауэр), 33:44 — 2:0. Томпсон — 5 (Пауэр, Так), 44:17 — 3:0. Харли — 1 (Дюшен, Дадонов), 55:24 — 3:1. Сегин — 3 (Бурк, Дадонов), 57:48 — 3:2. Так — 3 (п.в., Томпсон), 59:49 — 4:2.

Вратари: Луукконен — Эттингер (54:00 — 55:24, 56:06 — 57:49, 57:56 — 59:21, 59:26).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 25 (10+11+4) — 32 (8+11+13).

Наши: — - Дадонов (14.09/2/+2), Любушкин (14.28/1/-1).

23 октября. Баффало. KeyBank Center.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Даллас Старз
Читайте также
Мэр Моршанска объяснил причину своего увольнения после слов о погибшем на СВО
Трамп впервые за два месяца обгоняет Харрис по прогнозам на победу. Что пишут СМИ
Касаткина обыграла Мирру Андрееву в финале турнира WTA в Нинбо
Евгений Семененко: биография двукратного чемпиона России
Станкович с трибуны смотрел на свою команду после провала с «Краснодаром», Махачкала не стала винить судей. Что произошло после матча «Динамо» Мх - «Спартак»
В «Роскосмосе» рассказали об опасности обломков разрушенного спутника Intelsat-33e
Популярное видео
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 6 5 1 11
2 Нью-Джерси 9 5 4 11
3 Вашингтон 5 4 1 8
4 Айлендерс 5 2 3 6
5 Питтсбург 7 3 4 6
6 Каролина 4 2 2 4
7 Коламбус 5 2 3 4
8 Филадельфия 6 1 5 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 8 4 4 9
2 Торонто 6 4 2 8
3 Тампа-Бэй 6 4 2 8
4 Бостон 6 3 3 7
5 Баффало 8 3 5 7
6 Оттава 5 3 2 6
7 Монреаль 7 2 5 5
8 Детройт 5 2 3 4
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 5 5 0 10
2 Миннесота 6 4 2 10
3 Даллас 7 5 2 10
4 Юта 6 4 2 9
5 Сент-Луис 6 4 2 8
6 Чикаго 6 2 4 5
7 Колорадо 6 2 4 4
8 Нэшвилл 5 0 5 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 5 4 1 9
2 Лос-Анджелес 6 3 3 8
3 Сиэтл 6 4 2 8
4 Вегас 6 3 3 7
5 Ванкувер 5 2 3 6
6 Анахайм 5 2 3 5
7 Эдмонтон 6 2 4 4
8 Сан-Хосе 6 0 6 2
Результаты / календарь
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
23.10 01:00
Филадельфия – Вашингтон
 1 : 4
23.10 01:30
Флорида – Миннесота
 1 : 5
23.10 01:45
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 5 : 8
23.10 02:00
Баффало – Даллас
 4 : 2
23.10 02:15
Монреаль – Рейнджерс
2 : 7
23.10 02:30
Коламбус – Торонто
 - : -
23.10 02:45
Айлендерс – Детройт
 - : -
23.10 03:00
Сент-Луис – Виннипег
 - : -
23.10 03:15
Чикаго – Ванкувер
 - : -
23.10 03:30
Сиэтл – Колорадо
 - : -
23.10 03:30
Нэшвилл – Бостон
 - : -
23.10 03:45
Калгари – Питтсбург
 - : -
23.10 04:00
Эдмонтон – Каролина
 - : -
23.10 04:15
Юта – Оттава
 - : -
23.10 04:45
Анахайм – Сан-Хосе
 - : -
23.10 06:00
Вегас – Лос-Анджелес
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости