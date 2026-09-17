Фетисов — о словах Кучерова о том, что игра в НХЛ стала глупее: «Он имеет право на такое суждение»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поделился мнением о словах нападающего «Тампы» Никиты Кучерова.

Ранее 33-летний форвард заявил, что игра в НХЛ стала «намного быстрее, но и глупее». Он отметил, что у многих хоккеистов в лиге высокий IQ и за их игрой приятно следить. Кучеров добавил, что в лиге выступает много ребят, у которых этого нет.

«Кучеров — один из самых выдающихся и умных хоккеистов за всю историю. Он имеет право на такое суждение, потому что играет и против многих ребят, и вместе с ними», — приводит слова Фетисова ТАСС.

По итогам прошлого сезона Кучеров получил награду «Харт трофи» — приз самому ценному хоккеисту регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин был удостоен награды второй раз в карьере.

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