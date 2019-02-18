Евгений Кузнецов: "Разница между Тротцем и Рирденом - как между Моуринью и Гвардьолой"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" отметил, что между тренерами Барри Тротцем и Тоддом Рирденом есть существенная разница. С Тротцем, напомним, "Вашингтон" выиграл Кубок Стэнли, а Рирден возглавляет команду в нынешнем сезоне.

– В чем главные отличия между Тротцем и Тоддом Рирденом? В начале сезона вы говорили, что стало меньше собраний и разговоров.

– Образно говоря, разница между ними – как между Моуринью и Гвардьолой. Они абсолютные противоположности! Система игры у нас осталась прежней, но философия, поведение – совершенно различны. Не могу сказать, что кто-то лучше или хуже, не имею права это обсуждать.

Барри – более эмоциональный. Бывает, выплеснет все, а потом смотришь на него – видно, переживает, что сорвался. Его разрывает изнутри, но он держится. Мужик. Любит показывать жесткость. Но смотришь на него – и прямо хочется сказать: "Ну, доставай по полтинничку, накатим".

Тодд более рационально ко всему подходит. Психологию твою изучает. К каждому хоккеисту у него отдельный подход. Считаю, что это новая школа тренеров, они более индивидуально к игрокам относятся. (Игорь Рабинер)

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