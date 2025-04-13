«Детройт» потерял шансы на выход в плей-офф НХЛ

«Детройт» не сыграет в плей-офф НХЛ-2024/25. Команда потеряла шансы на участие в Кубке Стэнли после того, как «Монреаль» заработал одно очко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (0:1 ОТ).

«Ред Уингз» не принимают участие в плей-офф с сезона-2015/16.

В этом регулярном чемпионате «Детройт» набрал 81 очко в 79 матчах и занимает 10-е место в Восточной конференции.