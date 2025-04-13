«Виннипег» стал победителем Западной конференции

«Виннипег» после победы в матче против «Чикаго» (5:4 Б) стал победителем Западной конференции НХЛ.

На счету «Джетс» за два матча до конца регулярки 114 очков. Они опережают идущего на втором месте «Даллас» на 8 очков.

«Виннипег» впервые стал победителем Западной конференции. Лучший результат команды в плей-офф — проход в финал конференции, где «Джетс» уступили «Вегасу» (1:4).