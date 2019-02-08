"Даллас" уступл "Нэшвиллу", несмотря на 21 сэйв Худобина

"Нэшвилл" в овертайме выиграл у "Далласа" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). Победную шайбу в овертайме забросил Райан Джохансен.

Российский вратарь "Старз" Антон Худобин отразил 21 из 24 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Даллас" - 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)

Голы: Смит - 16 (Фиала, Вебер), 17:48 - 1:0. Хейсканен - 10 (Сегин, Полак), 44:05 - 1:1. Арвидссон - 22 (Форсберг, Джохансен), 48:41 - 2:1. Федун - 3 (Кольяно, Дикинсон), 49:46 - 2:2. Джохансен - 10 (Арвидссон, Йоси), 60:43 - 3:2.

Вратари: Сарос - Худобин.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 24 (9+6+8+1) - 29 (8+9+12+0).

Наши: - - Гурьянов (11.12/1/0), Радулов (20.49/3/+1).

8 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.