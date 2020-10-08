«Чикаго» не будет предлагать Кроуфорду новый контракт

Генеральный директор «Чикаго» Стэн Боуман сообщил, что клуб не предложит вратарю Кори Кроуфорду новый контракт.

— Сегодня у меня был разговор с Кори, и это был эмоциональный разговор, — приводит слова Боумана официальный Twitter клуба.

9 октября Кроуфорд станет неограниченно свободным агентом. 35-летний вратарь выступал за «Чикаго» с 2005 года. За это время он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли, проведя в общей сложности 488 матчей в НХЛ.

В минувшем сезоне Кроуфорд провел 49 матчей в НХЛ, один раз сохранив ворота сухими.