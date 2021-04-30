Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Тампа» — «Даллас» (3:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой стал российский голкипер Андрей Василевский. Он отразил все 20 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан Ондржей Палат, забросивший одну шайбу. Замкнул тройку форвард Блэйк Коулман, который отметился одним голом.