Лучшие бомбардиры НХЛ на 20 ноября: Макдэвид продолжает лидировать, Капризов приблизился к Драйзайтлю
Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид удерживает лидерство в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона-2026/27. В 24 матчах 29-летний канадец набрал 55 (13+42) очков.
Вторым идет партнер Макдэвида по команде форвард Леон Драйзайтль — у него 44 (21+23) очка в 24 матчах. Третье место занимает российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов с 43 (18+25) очками после 24 встреч. Он набрал 3 (1+2) очка в игре с «Калгари».
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол в ворота «Эдмонтона» и поднялся на 8-е место. У него 31 (9+22) очко в 22 матчах.
Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ на 20 ноября 2026 года:
1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 55 (13+42) очков в 24 матчах
2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 44 (21+23) очка в 24 матчах
3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 43 (18+25) очков в 24 матчах
4. Эван Бушар («Эдмонтон») — 37 (12+25) очков в 24 матчах
5. Куинн Хьюз («Миннесота») — 34 (8+26) очка в 24 матчах
6. Остон Мэттьюс («Торонто») — 32 (13+19) очка в 24 матчах
7. Мэттью Ткачак («Флорида») — 32 (7+25) очка в 23 матчах
8. Никита Кучеров («Тампа») — 31 (9+22) очко в 22 матчах
9. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 30 (10+20) очков в 20 матчах
10. Каттер Готье («Анахайм») — 29 (21+8) очков в 22 матчах
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|23
|17
|6
|37
|2
|Нью-Джерси
|23
|15
|8
|30
|3
|Рейнджерс
|22
|13
|9
|27
|4
|Айлендерс
|22
|11
|11
|27
|5
|Филадельфия
|26
|9
|17
|24
|6
|Вашингтон
|21
|10
|11
|20
|7
|Коламбус
|21
|9
|12
|18
|8
|Питтсбург
|22
|7
|15
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|24
|15
|9
|33
|2
|Тампа-Бэй
|22
|15
|7
|32
|3
|Монреаль
|24
|14
|10
|32
|4
|Бостон
|23
|15
|8
|31
|5
|Флорида
|24
|13
|11
|29
|6
|Баффало
|23
|9
|14
|22
|7
|Детройт
|23
|8
|15
|19
|8
|Торонто
|25
|8
|17
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|25
|17
|8
|39
|2
|Даллас
|22
|14
|8
|30
|3
|Колорадо
|23
|13
|10
|29
|4
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|29
|5
|Юта
|24
|12
|12
|27
|6
|Сент-Луис
|23
|12
|11
|26
|7
|Виннипег
|24
|11
|13
|26
|8
|Чикаго
|23
|7
|16
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|25
|17
|8
|37
|2
|Вегас
|25
|14
|11
|33
|3
|Сан-Хосе
|25
|11
|14
|24
|4
|Анахайм
|24
|11
|13
|23
|5
|Калгари
|24
|10
|14
|22
|6
|Сиэтл
|20
|10
|10
|21
|7
|Лос-Анджелес
|21
|7
|14
|16
|8
|Ванкувер
|25
|6
|19
|13
|22.11
|02:00
|Флорида – Баффало
|4 : 3
|22.11
|02:00
|Нэшвилл – Питтсбург
|4 : 3
|22.11
|03:00
|Оттава – Лос-Анджелес
|4 : 2
|22.11
|03:00
|Сент-Луис – Нью-Джерси
|9 : 6
|22.11
|03:00
|Торонто – Коламбус
|3 : 4
|22.11
|03:00
|Монреаль – Филадельфия
|3 : 4
|22.11
|03:00
|Детройт – Айлендерс
|2 : 3
|22.11
|03:00
|Бостон – Вашингтон
|7 : 5
|22.11
|03:00
|Виннипег – Вегас
|4 : 5 Б
|22.11
|05:00
|Юта – Анахайм
|3 : 2
|22.11
|06:00
|Сан-Хосе – Сиэтл
|4 : 3
|22.11
|06:00
|Ванкувер – Миннесота
|4 : 3 Б
|22.11
|21:00
|Рейнджерс – Каролина
|- : -