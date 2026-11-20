Лучшие бомбардиры НХЛ на 20 ноября: Макдэвид продолжает лидировать, Капризов приблизился к Драйзайтлю

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид удерживает лидерство в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ сезона-2026/27. В 24 матчах 29-летний канадец набрал 55 (13+42) очков.

Вторым идет партнер Макдэвида по команде форвард Леон Драйзайтль — у него 44 (21+23) очка в 24 матчах. Третье место занимает российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов с 43 (18+25) очками после 24 встреч. Он набрал 3 (1+2) очка в игре с «Калгари».

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забил гол в ворота «Эдмонтона» и поднялся на 8-е место. У него 31 (9+22) очко в 22 матчах.

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата НХЛ на 20 ноября 2026 года:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 55 (13+42) очков в 24 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 44 (21+23) очка в 24 матчах

3. Кирилл Капризов («Миннесота») — 43 (18+25) очков в 24 матчах

4. Эван Бушар («Эдмонтон») — 37 (12+25) очков в 24 матчах

5. Куинн Хьюз («Миннесота») — 34 (8+26) очка в 24 матчах

6. Остон Мэттьюс («Торонто») — 32 (13+19) очка в 24 матчах

7. Мэттью Ткачак («Флорида») — 32 (7+25) очка в 23 матчах

8. Никита Кучеров («Тампа») — 31 (9+22) очко в 22 матчах

9. Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 30 (10+20) очков в 20 матчах

10. Каттер Готье («Анахайм») — 29 (21+8) очков в 22 матчах