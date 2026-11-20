Овечкин — о поражениях «Вашингтона»: «Нужно не опускать руки и продолжать бороться»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал четвертое подряд поражение команды в регулярном чемпионате НХЛ. В ночь на 20 ноября «Кэпиталз» уступили «Баффало» (3:6).

«Нам просто нужно продолжать бороться. Иногда все складывается не в твою пользу, но нужно не опускать руки и продолжать гнуть свою линию.

«Моменты у нас есть. Просто иногда слишком сильно сжимаешь клюшку от напряжения. Нужно не сворачивать с пути и продолжать работать», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

Во встрече с «Баффало» Овечкин отметился результативной передачей на Буна Дженнера в третьем периоде, но не смог забить в 15-м матче подряд. Это самая продолжительная безголевая серия в карьере 41-летнего нападающего.

«Вашингтон» потерпел 4-е поражение подряд. Он занимает 12-е место в таблице Восточной конференции с 20 очками после 20 игр. «Баффало» (22 очка после 22 встреч) идет на 10-м месте в этой же конференции, команда прервала серию из 5 поражений подряд.

В следующем матче «Вашингтон» 22 ноября сыграет в гостях с «Бостоном». «Баффало» 23 ноября встретится на выезде с «Флоридой».