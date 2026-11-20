Овечкин — о поражениях «Вашингтона»: «Нужно не опускать руки и продолжать бороться»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал четвертое подряд поражение команды в регулярном чемпионате НХЛ. В ночь на 20 ноября «Кэпиталз» уступили «Баффало» (3:6).
«Нам просто нужно продолжать бороться. Иногда все складывается не в твою пользу, но нужно не опускать руки и продолжать гнуть свою линию.
«Моменты у нас есть. Просто иногда слишком сильно сжимаешь клюшку от напряжения. Нужно не сворачивать с пути и продолжать работать», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.
Во встрече с «Баффало» Овечкин отметился результативной передачей на Буна Дженнера в третьем периоде, но не смог забить в 15-м матче подряд. Это самая продолжительная безголевая серия в карьере 41-летнего нападающего.
«Вашингтон» потерпел 4-е поражение подряд. Он занимает 12-е место в таблице Восточной конференции с 20 очками после 20 игр. «Баффало» (22 очка после 22 встреч) идет на 10-м месте в этой же конференции, команда прервала серию из 5 поражений подряд.
В следующем матче «Вашингтон» 22 ноября сыграет в гостях с «Бостоном». «Баффало» 23 ноября встретится на выезде с «Флоридой».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|23
|17
|6
|37
|2
|Нью-Джерси
|23
|15
|8
|30
|3
|Рейнджерс
|22
|13
|9
|27
|4
|Айлендерс
|22
|11
|11
|27
|5
|Филадельфия
|26
|9
|17
|24
|6
|Вашингтон
|21
|10
|11
|20
|7
|Коламбус
|21
|9
|12
|18
|8
|Питтсбург
|22
|7
|15
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|24
|15
|9
|33
|2
|Тампа-Бэй
|22
|15
|7
|32
|3
|Монреаль
|24
|14
|10
|32
|4
|Бостон
|23
|15
|8
|31
|5
|Флорида
|24
|13
|11
|29
|6
|Баффало
|23
|9
|14
|22
|7
|Детройт
|23
|8
|15
|19
|8
|Торонто
|25
|8
|17
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|25
|17
|8
|39
|2
|Даллас
|22
|14
|8
|30
|3
|Колорадо
|23
|13
|10
|29
|4
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|29
|5
|Юта
|24
|12
|12
|27
|6
|Сент-Луис
|23
|12
|11
|26
|7
|Виннипег
|24
|11
|13
|26
|8
|Чикаго
|23
|7
|16
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|25
|17
|8
|37
|2
|Вегас
|25
|14
|11
|33
|3
|Сан-Хосе
|25
|11
|14
|24
|4
|Анахайм
|24
|11
|13
|23
|5
|Калгари
|24
|10
|14
|22
|6
|Сиэтл
|20
|10
|10
|21
|7
|Лос-Анджелес
|21
|7
|14
|16
|8
|Ванкувер
|25
|6
|19
|13
|22.11
|02:00
|Флорида – Баффало
|4 : 3
|22.11
|02:00
|Нэшвилл – Питтсбург
|4 : 3
|22.11
|03:00
|Оттава – Лос-Анджелес
|4 : 2
|22.11
|03:00
|Сент-Луис – Нью-Джерси
|9 : 6
|22.11
|03:00
|Торонто – Коламбус
|3 : 4
|22.11
|03:00
|Монреаль – Филадельфия
|3 : 4
|22.11
|03:00
|Детройт – Айлендерс
|2 : 3
|22.11
|03:00
|Бостон – Вашингтон
|7 : 5
|22.11
|03:00
|Виннипег – Вегас
|4 : 5 Б
|22.11
|05:00
|Юта – Анахайм
|3 : 2
|22.11
|06:00
|Сан-Хосе – Сиэтл
|4 : 3
|22.11
|06:00
|Ванкувер – Миннесота
|4 : 3 Б
|22.11
|21:00
|Рейнджерс – Каролина
|- : -