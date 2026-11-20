Стоун стал лучшим бомбардиром в истории «Вегаса», набрав 418 очков
Нападающий «Вегаса» Марк Стоун стал единоличным лидером клуба по очкам в регулярных чемпионатах НХЛ. В домашнем матче с «Далласом» 19 ноября (3:4 Б) канадец отдал результативную передачу и довел свой показатель за «Голден Найтс» до 418 (147 голов и 271 передача) очков. Ранее первое место принадлежало Джонатану Маршессо, набравшему 417 (192+225) очков, сообщает сайт «Вегаса».
34-летний капитан ассистировал Виктору Улофссону, отличившемуся в большинстве на отметке 27:36. Перед этим Джек Айкел передал шайбу Стоуну, а тот вывел партнера на бросок. Эта передача стала 271-й для канадца за «Вегас».
«Даллас» повел 2:0 после шайб Миро Хейсканена и Уайатта Джонстона. Улофссон и Вильям Карлссон сравняли счет во втором периоде, а в третьем Джереми Лозон вывел хозяев вперед. За 3 минуты 2 секунды до сирены Томас Харли восстановил равенство. В серии послематчевых бросков победу гостям принес Тайлер Сегин.
Стоун играет за «Голден Найтс» с февраля 2019 года, когда перешел из «Оттавы». Маршессо представлял клуб с его дебютного сезона-2017/18 до лета 2024-го. Стоун уже сравнялся с ним по очкам 15 ноября, а теперь впервые вышел на единоличное первое место.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|22
|16
|6
|35
|2
|Нью-Джерси
|22
|15
|7
|30
|3
|Рейнджерс
|22
|13
|9
|27
|4
|Айлендерс
|21
|10
|11
|25
|5
|Филадельфия
|25
|8
|17
|22
|6
|Вашингтон
|20
|10
|10
|20
|7
|Коламбус
|20
|8
|12
|16
|8
|Питтсбург
|21
|7
|14
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|22
|15
|7
|32
|2
|Монреаль
|23
|14
|9
|32
|3
|Оттава
|23
|14
|9
|31
|4
|Бостон
|22
|14
|8
|29
|5
|Флорида
|23
|12
|11
|27
|6
|Баффало
|22
|9
|13
|22
|7
|Детройт
|22
|8
|14
|19
|8
|Торонто
|24
|8
|16
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|24
|17
|7
|38
|2
|Даллас
|22
|14
|8
|30
|3
|Колорадо
|23
|13
|10
|29
|4
|Нэшвилл
|22
|11
|11
|27
|5
|Юта
|23
|11
|12
|25
|6
|Виннипег
|23
|11
|12
|25
|7
|Сент-Луис
|22
|11
|11
|24
|8
|Чикаго
|22
|6
|16
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|24
|17
|7
|37
|2
|Вегас
|24
|13
|11
|31
|3
|Анахайм
|23
|11
|12
|23
|4
|Сан-Хосе
|24
|10
|14
|22
|5
|Сиэтл
|19
|10
|9
|21
|6
|Калгари
|23
|10
|13
|21
|7
|Лос-Анджелес
|20
|7
|13
|16
|8
|Ванкувер
|24
|5
|19
|11
|20.11
|03:00
|Торонто – Лос-Анджелес
|3 : 4 Б
|20.11
|03:00
|Виннипег – Айлендерс
|4 : 3 ОТ
|20.11
|03:00
|Питтсбург – Сент-Луис
|2 : 5
|20.11
|03:00
|Оттава – Филадельфия
|5 : 6 ОТ
|20.11
|03:00
|Вашингтон – Баффало
|3 : 6
|20.11
|03:00
|Каролина – Монреаль
|1 : 2 ОТ
|20.11
|03:30
|Тампа-Бэй – Эдмонтон
|3 : 1
|20.11
|04:00
|Чикаго – Коламбус
|2 : 4
|20.11
|04:00
|Калгари – Миннесота
|1 : 4
|20.11
|05:00
|Колорадо – Анахайм
|4 : 0
|20.11
|05:40
|Сиэтл – Ванкувер
|5 : 1
|20.11
|06:00
|Вегас – Даллас
|3 : 4 Б