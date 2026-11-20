Стоун стал лучшим бомбардиром в истории «Вегаса», набрав 418 очков

Нападающий «Вегаса» Марк Стоун стал единоличным лидером клуба по очкам в регулярных чемпионатах НХЛ. В домашнем матче с «Далласом» 19 ноября (3:4 Б) канадец отдал результативную передачу и довел свой показатель за «Голден Найтс» до 418 (147 голов и 271 передача) очков. Ранее первое место принадлежало Джонатану Маршессо, набравшему 417 (192+225) очков, сообщает сайт «Вегаса».

34-летний капитан ассистировал Виктору Улофссону, отличившемуся в большинстве на отметке 27:36. Перед этим Джек Айкел передал шайбу Стоуну, а тот вывел партнера на бросок. Эта передача стала 271-й для канадца за «Вегас».

«Даллас» повел 2:0 после шайб Миро Хейсканена и Уайатта Джонстона. Улофссон и Вильям Карлссон сравняли счет во втором периоде, а в третьем Джереми Лозон вывел хозяев вперед. За 3 минуты 2 секунды до сирены Томас Харли восстановил равенство. В серии послематчевых бросков победу гостям принес Тайлер Сегин.

Стоун играет за «Голден Найтс» с февраля 2019 года, когда перешел из «Оттавы». Маршессо представлял клуб с его дебютного сезона-2017/18 до лета 2024-го. Стоун уже сравнялся с ним по очкам 15 ноября, а теперь впервые вышел на единоличное первое место.