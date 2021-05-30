Хет-трик Пастрняка принес «Бостону» победу над «Айлендерс» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ

«Бостон» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 5:2.

На хет-трик Давида Пастрняка и шайбы Чарльза Макэвоя и Тейлора Холла, который забил в пустые ворота, гости ответили точными бросками Энтони Бовилье и Адама Пелека. Вратарь «островитян» Илья Сорокин отразил 35 бросков из 39.

Счет в серии стал 1-0. Следующий матч пройдет 1 июня и начнется в 2:30 мск.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Первый матч

«Бостон» — «Айлендерс» — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Голы: Бовилье — 4 (бол., Добсон, Эберле), 11:48 — 0:1. Пастрняк — 3 (бол., Крейчи, Бержерон), 19:36 — 1:1. Пастрняк — 4 (Бержерон, Маршан), 31:08 — 2:1. Пелек — 1 (Эберле, Комаров), 32:34 — 2:2. Макэвой — 1 (Крейчи), 46:20 — 3:2. Пастрняк — 5, 55:50 — 4:2. Холл — 3 (бол., п.в., Крейчи, Райлли), 58:35 — 5:2.

Вратари: Раск — Сорокин (56:10 — 56:43, 58:21 — 58:35).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 40 (18+12+10) — 22 (8+4+10).

Наши: — .

30 мая. Бостон. TD Garden.

Счет в серии: 1-0.