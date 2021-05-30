«Монреаль» в шестом матче победил «Торонто» и сравнял счет в серии

«Монреаль» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Торонто» со счетом 3:2.

В составе «Канадиенс» отличились Кори Пэрри и Тайлер Тоффоли, победный гол на счету Йеспери Котканиеми. У «Мэйпл Ливз» шайбы забросили Джейсон Спецца и Ти Джей Броди.

Счет в серии стал 3-3. Решающий матч пройдет 1 июня в Торонто и начнется в 2:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Шестой матч

«Монреаль» — «Торонто» — 3:2 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 1:0)

Голы: Перри — 1 (бол., Тоффоли), 45:26 — 1:0. Тоффоли — 1 (бол., Сузуки, Питри), 46:43 — 2:0. Спецца — 3 (Керфут), 51:35 — 2:1. Броди — 1 (Энгвалль), 56:49 — 2:2. Котканиеми — 3 (Байрон), 75:15 — 3:2.

Вратари: Прайс — Кэмпбелл.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 (15+6+8+2) — 43 (9+6+15+13).

Наши: — - Михеев (15.55/4/0).

30 мая. Монреаль. Centre Bell.

Счет в серии: 3-3.