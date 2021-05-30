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«Торонто» и «Монреаль» второй раз в истории клубов проведут седьмой матч серии плей-офф НХЛ

06:12
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«Монреаль» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Торонто» со счетом 3:2.

Таким образом, счет в серии стал 3-3. Команды впервые за 57 лет и во второй раз в своей истории проведут между собой седьмой матч серии плей-офф.

Встреча пройдет в Торонто 1 июня и начнется в 2:00 мск.

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