«Торонто» и «Монреаль» второй раз в истории клубов проведут седьмой матч серии плей-офф НХЛ
06:12
«Монреаль» в шестом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Торонто» со счетом 3:2.
Таким образом, счет в серии стал 3-3. Команды впервые за 57 лет и во второй раз в своей истории проведут между собой седьмой матч серии плей-офф.
Встреча пройдет в Торонто 1 июня и начнется в 2:00 мск.
For the first time in 57 years and just the second time in their 104-year history, it will be #Game7 between the @MapleLeafs and @CanadiensMTL.#NHLStats: https://t.co/6l8A0LyIcT pic.twitter.com/LoElLqGRLg— NHL Public Relations (@PR_NHL) May 30, 2021
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