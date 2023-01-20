«Баффало» в овертайме выиграл у «Айлендерс»

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«Баффало» на своем льду переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Островитяне» потерпели третье поражение подряд.

Российский голкипер Илья Сорокин в составе проигравшей команды отразил 42 из 45 бросков.

«Айлендерс» с 51 очком идут на 9-й строчке в Восточной конференции. «Баффало» занимает 11-е место (47 очков).