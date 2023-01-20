«Флорида» одержала победу над «Монреалем». Бобровского заменили на 3-й минуте

«Флорида» одержала победу над «Монреалем» в матче НХЛ

«Флорида» на выезде выиграла у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский был заменен на 3-й минуте встречи из-за травмы. За 2 минуты игрового времени по его воротам не нанесли ни одного броска.

«Флорида» идет на 10-м месте в Восточной конференции (49 очков). «Монреаль» располагается на 15-й строчке (41 очко).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Флорида» — 2:6 (0:0, 0:5, 2:1)

Голы: Райнхарт — 14 (бол., Барков), 26:30 — 0:1. Беннетт — 11 (бол., Форслинг, Лунделл), 28:27 — 0:2. Ткачак — 23 (бол., Райнхарт, Монтур), 34:58 — 0:3. Смит — 1 (Казинс, Гудас), 36:03 — 0:4. Ткачак — 24 (бол., Райнхарт, Барков), 39:17 — 0:5. Питлик — 2 (Хоффман, Бэррон), 42:12 — 1:5. Андерсон — 12 (Питлик, Юленен), 48:06 — 2:5. Ломберг — 6 (Верхэге, Беннетт), 49:11 — 2:6.

Вратари: Монтембо (Примо, 40:00) — Бобровский (Лион, 2:01).

Штраф: 53 — 37.

Броски: 25 (9+7+9) — 40 (11+22+7).

Наши: Дадонов (15.03/1/0) — Денисенко (11.22/2/0).

20 января. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.