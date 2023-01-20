«Флорида» одержала победу над «Монреалем». Бобровского заменили на 3-й минуте
«Флорида» на выезде выиграла у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский был заменен на 3-й минуте встречи из-за травмы. За 2 минуты игрового времени по его воротам не нанесли ни одного броска.
«Флорида» идет на 10-м месте в Восточной конференции (49 очков). «Монреаль» располагается на 15-й строчке (41 очко).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Монреаль» — «Флорида» — 2:6 (0:0, 0:5, 2:1)
Голы: Райнхарт — 14 (бол., Барков), 26:30 — 0:1. Беннетт — 11 (бол., Форслинг, Лунделл), 28:27 — 0:2. Ткачак — 23 (бол., Райнхарт, Монтур), 34:58 — 0:3. Смит — 1 (Казинс, Гудас), 36:03 — 0:4. Ткачак — 24 (бол., Райнхарт, Барков), 39:17 — 0:5. Питлик — 2 (Хоффман, Бэррон), 42:12 — 1:5. Андерсон — 12 (Питлик, Юленен), 48:06 — 2:5. Ломберг — 6 (Верхэге, Беннетт), 49:11 — 2:6.
Вратари: Монтембо (Примо, 40:00) — Бобровский (Лион, 2:01).
Штраф: 53 — 37.
Броски: 25 (9+7+9) — 40 (11+22+7).
Наши: Дадонов (15.03/1/0) — Денисенко (11.22/2/0).
20 января. Монреаль. Centre Bell. 21105 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|45
|28
|17
|64
|2
|Нью-Джерси
|44
|29
|15
|61
|3
|Рейнджерс
|45
|25
|20
|57
|4
|Вашингтон
|47
|24
|23
|54
|5
|Питтсбург
|44
|22
|22
|51
|6
|Айлендерс
|46
|23
|23
|50
|7
|Филадельфия
|45
|19
|26
|45
|8
|Коламбус
|45
|13
|32
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|44
|35
|9
|74
|2
|Торонто
|45
|27
|18
|61
|3
|Тампа-Бэй
|43
|29
|14
|59
|4
|Флорида
|47
|22
|25
|49
|5
|Баффало
|43
|21
|22
|45
|6
|Детройт
|43
|18
|25
|44
|7
|Оттава
|44
|20
|24
|43
|8
|Монреаль
|46
|19
|27
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|45
|29
|16
|59
|2
|Даллас
|46
|26
|20
|59
|3
|Миннесота
|44
|25
|19
|54
|4
|Колорадо
|43
|23
|20
|49
|5
|Нэшвилл
|44
|21
|23
|48
|6
|Сент-Луис
|45
|22
|23
|47
|7
|Аризона
|44
|14
|30
|33
|8
|Чикаго
|42
|12
|30
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|28
|17
|58
|2
|Сиэтл
|44
|26
|18
|56
|3
|Лос-Анджелес
|46
|25
|21
|56
|4
|Эдмонтон
|46
|25
|21
|53
|5
|Калгари
|46
|21
|25
|51
|6
|Ванкувер
|44
|18
|26
|39
|7
|Сан-Хосе
|46
|14
|32
|37
|8
|Анахайм
|46
|13
|33
|31
|20.01
|03:00
|
Каролина – Миннесота
|5 : 2
|20.01
|03:00
|
Коламбус – Анахайм
|3 : 5
|20.01
|03:00
|
Монреаль – Флорида
|2 : 6
|20.01
|03:00
|
Рейнджерс – Бостон
|1 : 3
|20.01
|03:00
|
Торонто – Виннипег
|4 : 1
|20.01
|03:00
|
Филадельфия – Чикаго
|1 : 4
|20.01
|03:30
|
Баффало – Айлендерс
|3 : 2 ОТ
|20.01
|04:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|- : -
|20.01
|05:00
|
Аризона – Вашингтон
|- : -
|20.01
|05:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|- : -
|20.01
|06:00
|
Вегас – Детройт
|- : -
|20.01
|06:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|- : -
|20.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|46
|84
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|70
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|64
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|46
|38
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|44
|35
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|43
|32
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|29
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|18
|2.15
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|18
|2.24