Александров забросил вторую шайбу в НХЛ

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Российский нападающий «Сент-Луиса» Никита Александров забросил вторую шайбу за команду.

Форвард отличился в начале третьего периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

Александров проводит дебютный сезон в НХЛ, на счету 22-летнего хоккеиста 4 (2+2) очка в 14 играх.