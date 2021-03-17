Фетисов уверен, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал выход нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на шестое место по забитым голам в НХЛ. На счету российского форварда 718 заброшенных шайб.

«Овечкин молодец, будем болеть за него, чтобы он побил все рекорды, которые там остались. Непростая задача, конечно. Будем надеяться, что все у него получится. Как высоко он будет в топе? Все зависит от него. Если он захочет, то все сможет. Овечкин может побить неприкасаемый, на первый взгляд, рекорд Гретцки. Главное — это желание и стремление», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) 35-летний россиянин забил свой 718-й гол в НХЛ и вышел на чистое шестое место по заброшенным шайбам в истории лиги, обойдя Фила Эспозито. В нынешнем сезоне на счету Овечкина 23 (12+11) очка в 25 играх.

(Артем Бухаев)