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Сегодня, 21:10

Лакросс-гол Мичкова принес «СКА-1946» Кубок Харламова

«СКА-1946» впервые в истории выиграл Кубок Харламова
Иван Шитик
Корреспондент
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Матвей Мичков.
Фото ХК СКА.

«СКА-1946» одолел «Красную Армию» со счетом 3:2 в шестом матче финальной серии Кубка Харламова.

Победу питерцам принес точный бросок нападающего Матвея Мичкова. Причем форвард сумел забить издевательский лакросс-гол.

«СКА-1946» одержал четвертую победу и выиграл всю серию — 4-2.

Команда из Санкт-Петербурга впервые в истории завоевала Кубок Харлаомва. До этого питерцы трижды уступали в финале.

«Красная Армия» также теперь имеет три поражения в финалах. Но Кубок москвичи брали два раза — в 2011 и 2017 годах.

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Финал

Шестой матч

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Красная Армия» (Москва) — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

25 апреля. Санкт-Петербург. СК Хоккейный Город.

Счетв серии: 4-2.

ХК Красная Армия
ХК СКА-1946
Матвей Мичков
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Мичков забил лакросс-гол в финале Кубка Харламова
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