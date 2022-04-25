Лакросс-гол Мичкова принес «СКА-1946» Кубок Харламова

«СКА-1946» одолел «Красную Армию» со счетом 3:2 в шестом матче финальной серии Кубка Харламова.

Победу питерцам принес точный бросок нападающего Матвея Мичкова. Причем форвард сумел забить издевательский лакросс-гол.

«СКА-1946» одержал четвертую победу и выиграл всю серию — 4-2.

Команда из Санкт-Петербурга впервые в истории завоевала Кубок Харлаомва. До этого питерцы трижды уступали в финале.

«Красная Армия» также теперь имеет три поражения в финалах. Но Кубок москвичи брали два раза — в 2011 и 2017 годах.

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Шестой матч

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Красная Армия» (Москва) — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

25 апреля. Санкт-Петербург. СК Хоккейный Город.

Счетв серии: 4-2.