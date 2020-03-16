«Белые медведи» вышли в 1/4 финала Кубка Харламова, где сыграют с «Толпаром»

Молодежка «Трактора» выиграла у «Авто» и вышла во второй раунд, где попала на «Толпар». «Белые медведи» оказались единственной командой лиги из нижнего посева, пробившейся в четвертьфинал.

Хоккей

Париматч МХЛ

1/8 финала

«Толпар» (Уфа) — «Стальные лисы» (Магнитогорск) — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Голы: Амиров — 1 (бол., Газимов, Пашин), 6:27 — 1:0. Пятин — 2 (Платонов, Шешин), 35:26 — 1:1. Елизаров — 2 (Амиров), 35:55 — 2:1. Пустозеров — 1 (Сучков), 45:42 — 3:1. Пустозеров — 2, 53:16 — 4:1. Сучков — 3 (бол., Пустозеров), 54:58 — 5:1.

Вратари: Брагинский — Шашков (Моисеев, 54:58).

Судьи: Бестужев, Светилов.

16 марта. Уфа. Городской дворец спорта.

Счет в серии: 3-2.

«Авто» (Екатеринбург) — «Белые медведи» (Челябинск) — 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

Голы: Овчинников — 1 (бол., Седов, Валитов), 3:37 — 1:0. Аксенов — 4, 7:02 — 1:1. Степанов — 3 (Шабанов), 37:32 — 1:2. Шварев — 1 (мен.), 46:55 — 1:3. Валитов — 2 (Захаров), 57:48 — 2:3. Аксенов — 5 (п.в., Ширяев, Мансуров), 59:10 — 2:4.

Вратари: Галкин (57:39 — 57:48, 57:53 — 59:10, 59:34 — 59:48) — Горбунов.

Судьи: Мельников, Самарин.

16 марта. Екатеринбург. КРК «Уралец».

Счет в серии: 2-3.