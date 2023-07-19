Вратарь-ветеран почти закончил карьеру. Но его неожиданно позвал «Авангард»
Вратарь Илья Проскуряков пополнил состав «Авангарда». Двусторонний и недорогой контракт с ветераном призван скорее не усилить состав омского клуба, а сделать его более стабильным. Проскуряков справедливо получил шанс в системе клуба КХЛ.
Когда «Трактор» в прошлом сезоне подписал Илью, то ничего кроме удивления это не вызывало. Казалось, голкипер уже завершил карьеру. Провальный сезон в рижском «Динамо», невнятная игра в «Ладе». Достаточно сказать, что сезон-2022/23 он должен был начать в «Буране», с вратарем уже подписали соглашение, но неожиданно возник челябинский вариант.
Говорят, что Илью тогда приобрели у клуба ВХЛ чуть ли не за 10 миллионов рублей. В Челябинске это опровергают, а в Воронеже неофициально подтверждали вырученную сумму и недоуменно пожимали плечами, когда слышали заявления из «Трактора». Спорить им не было никакого резона, но в «Буране» все были довольны.
Но Проскуряков в «Тракторе» приятно удивил. Кто-то скажет, что голкипер проиграл первые пять матчей, но к нему ни разу не было никаких вопросов. Более того, благодаря ветерану челябинцы стали выходить из кризиса, когда Проскуряков показал фантастическую игру в Нижнекамске, а его команда победила — 1:0.
Да, Илья уже не мог похвастаться стабильностью, были игры, в которых он не спасал, но опять же, вспомните, каким был челябинский клуб в прошлом сезоне. Не помогло и то, что в там внезапно стали «решать» вратарскую проблему, причем странно. Так, что важнейшая линия команды оказалась разрушенной. Кирилл Устименко оказался вратарем не для главной лиги, легионера мы даже вспоминать не будем, а Сергею Мыльникову не хватило опыта. Проскуряков после новогодних праздников выходил редко, да и, кажется, растерял форму и уверенность.
Но если анализировать весь сезон, то к нему вопросов не было. Да, «Трактор» с ним расстался. Челябинский клуб подписал Зака Фукале, остался Сергей Мыльников, из «Югры» забрали перспективного Никиту Подскребалина. Кроме того, в системе есть еще пара человек, задрафтованных НХЛ, которые могут стать мастерами. Илья просто не помещался в список игроков на сезон.
Но ни у него, ни у его представителя не было сомнений, что вратарь начнет сезон в новом клубе. Конечно, он нигде бы не смог стать первым номером, все-таки Илье уже 36 лет, осталось только найти вариант, где бы он пригодился.
И «Авангард» — идеальное место. Клуб из-за внутренних проблем провалил селекционную работу. Тот, кто временно находился на посту генерального менеджера, был занят разрушением команды, а Антон Курьянов не имел возможности помешать этому. В итоге за полтора месяца до турнира у «Авангарда» вратарская линия оказалась совершенно неукомплектованной.
Да, есть Василий Демченко. Но на этом все. В прошлом сезоне он провел 55 матчей, плюс плей-офф, а заменить его некем. Алексея Мельничука, у которого все пошло наперекосяк с самого начала года, прибили, бросив в «топку». Приглашение Андрея Сковронского было авантюрным. Андрей Мишуров — парень не без талантов, но очень «сырой». То же самое можно сказать и про Ахметова с Бережным.
Второго сильного вратаря сейчас не найти, а Проскуряков может и Демченко подменить (причем, если он заберет матчей 15-20, то никто не удивится), да и «Омским крыльям» помочь. Команда ВХЛ сейчас будет более молодой, агрессивной и эмоциональной. Хладнокровный голкипер с большим опытом им не помешает.
Теперь можно сосредоточиться на формировании звеньев.
|Западная конференция
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|Витязь
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|Динамо Мн
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|3
|Динамо М
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|4
|Куньлунь
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|5
|Локомотив
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|6
|Северсталь
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|7
|СКА
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|8
|Сочи
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|9
|Спартак
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|10
|Торпедо
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|11
|ЦСКА
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|Восточная конференция
|И
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|П
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|Авангард
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|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|4
|Ак Барс
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|5
|Амур
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|0
|6
|Барыс
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|7
|Лада
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|8
|Металлург
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|0
|9
|Нефтехимик
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|0
|0
|10
|Сал. Юлаев
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|0
|0
|11
|Сибирь
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|12
|Трактор
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|1.09
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ЦСКА – Ак Барс
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