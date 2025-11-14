«Сибирь» уволила тренера через полтора месяца после назначения. За это время Буцаев проиграл 11 матчей подряд
В «Сибири» признали ошибку с назначением Вячеслава Буцаева главным тренером и уволили через полтора месяца после подписания контракта. За это время тренер настроил против себя сотрудников клуба, угробил атмосферу внутри раздевалки, а также потерпел 11 поражений подряд. Есть только один положительный момент — Буцаева в КХЛ мы больше увидеть не должны.
Несколько лет назад Буцаева назначили главным тренером в «Витязь», и я в открытую засомневался в правильности этого решения. А еще через несколько дней столкнулся на закрытии сезона в КХЛ с Александром Медведевым, который неожиданно стал мне выговаривать за это мое мнение. Причем он не привел ни одного аргумента в пользу Буцаева, а делал ставку на то, что я просто не разбираюсь в хоккее. Потом мне намекнули, что я разговаривал не просто с руководителем, а с человеком, выступающим в роли кого-то вроде ангела-хранителя тренера. Потому и была такая реакция.
Ведь никогда не было никаких аргументов за назначение этого специалиста. В ЦСКА Буцаев вдрызг рассорился с Александром Радуловым, отправил форварда, который был в самом расцвете сил, в раздевалку молодежной команды и не пускал в раздевалку основы. А потом, помню, ходил на работу к 9.00, сидел где-то в подвале арены на Ленинградке и уходил в 18:00 под строгим надзором охраны. Тогда не принято было платить зарплату за увольнение полностью, и он так отрабатывал оклад. Кстати, говорят, был вполне доволен своим положением.
Да, многие вспоминают его довольно удачный период работы в «Сочи». С южанами Буцаев выходил в плей-офф, вылетал в первом круге, но для черноморцев это был приличный показатель. Сейчас команда и не мечтает о таких результатах, но тогда и состав у клуба был очень сильный. В самый успешный год в сезоне-2015/16 были такие легионеры, как Андре Петтерсон, вторым бомбардиром клуба стал Андрей Костицын, а в воротах играл Константин Барулин.
Но с тех пор прошло 9 лет, а после этого у Буцаева были лишь локальные успехи. Один раз за три года попал в плей-офф с «Нефтехимиком», один раз — с «Витязем». Но большинство тех, кто работал с тренером, ничего хорошего про него сказать не могли. И дело даже не касалось спорта.
Совсем недавно Буцаев буквально кричал на пресс-конференции, мол, откуда вы знаете мой подход к работе. Но это странно слышать от человека, который работает в организации, где тайн практически нет. Да и журналисты, например, всегда интересуются работой тренера, лично я расспрашиваю о всех козырях, хоккейных нюансах, об умении общаться с игроками.
Буцаев — представитель осторожного тренерского стиля. Ему не откажешь в умении ставить примитивный хоккей, где игроки принимают максимально простые решения, особенно в обороне. Исполнители нужны, они и вытаскивали матчи. В Нижнекамске шикарный сезон провел все тот же вратарь Барулин, да и посмотрите на состав легионеров. В «Витязе» отличную команду из голодных игроков собрал генеральный менеджер Игорь Варицкий.
Но когда интересуешься личными характеристиками тренера, то собеседники всегда смущаются. В Балашихе ребята честно говорили, что вообще не понимают, что говорит тренер на льду, а длинные тренировки всегда прерывались собраниями на 5-10 минут, во время которых им что-то пытались объяснить. В «Витязе» помог тренер Сергей Завьялов, который в раздевалке всегда давал важные советы простым языком.
В «Сибирь» Буцаев вошел слишком резко, а своими методами оттолкнул от себя ребят, да и вообще всех сотрудников команды. Не рассчитал свои возможности, правильно не оценил обстановку. Да и расслабило его то, что сразу после его прихода команда обыграла «Барыс» (1:0 ОТ). Тогда специалист вновь подумал, что снова сможет достичь каких-то неплохих результатов, никак при этом не меняясь.
И все эти запреты пить воду во время тренировки (только с разрешения во время специальной паузы), на иконы (убрать их в шкафчики, чтобы не было видно) — это отголоски того времени, когда хоккеистами помыкали. Но все меняется каждый год, тренеры обязаны подстраиваться, а если не хотят, то у них нет шанса. И это касается всех: Игоря Никитина, Леонида Тамбиева или Вячеслава Буцаева. Но больше всего доставалось самым беззащитным сотрудникам. Сервисмены, администраторы, доктора вообще не считались за людей. Да и к помощникам Буцаев относился с прохладой, граничившей с хамством.
Уверен, что тренер никаких выводов не сделал, а подкосила его публичная истерика после игры в Минске. Если бы не она, то сейчас бы он снова входил в число претендентов на пост тренера в каком-нибудь клубе. Но теперь карьере на таком уровне точно конец. Да и Александр Медведев уже давно вне хоккейной тусовки.
