Американский форвард прекращает выкладываться на льду, как выбьет все бонусы по контракту. Но он снова подписал контракт в КХЛ

Обзор дня Алексея Шевченко.

Возвращение

«Нефтехимик» подписывает третьего легионера за два дня. Но на этот раз обратились к тому, кого хорошо знают. Американец Дэн Секстон выступает в КХЛ с сезона-2013/14, причем свою карьеру в России начал именно в Нижнекамске. Последние три сезона выступал за «Автомобилист», где демонстрировал полное нежелание играть в плей-офф. По регулярному чемпионату к нему вопросов не было, по крайней мере в первых двух сезонах: 53 и 34 очка.

Даже непонятно, как относиться к этому хоккеисту. Вроде бы у него 292 балла в 372 матчах в нашей лиге, в «Нефтехимике» он был безусловным лидером команды, одним из тех, кто всегда играет здорово. Однако клубу это никак не помогало (два выхода в плей-офф, быстрое поражение в Кубке надежды), все закончилось унизительным отчислением при Андрее Назарове. Секстон стал и причиной того, что с Андреем Мартемьяновым не продлили контракт в Екатеринбурге.

Про американца всегда ходили разговоры, что он моментально прекращает играть, как только выбивает нужное количество очков. То, которое указано у него в контракте, чтобы получить бонусы. С нужной мотивацией — Дэн один из самых хитрых и непредсказуемых форвардов. Умеет играть фантастически. В чемпионате-2014/15 был просто неподражаем, странно, что его еще тогда не перекупили большие клубы. Но своим в КХЛ так и не стал, в отличие от таких бомбардиров, как Линус Умарк, Брендан Боченски или Найджел Доус. Секстона могли обменять в «Нефтехимик» еще по ходу прошлого сезона, но в Нижнекамске решили, что Вячеславу Буцаеву все равно ничего не поможет. Будет ли польза сейчас? Все зависит от того, каковы условия контракта. Он и там будет играть ради бонусов.

? ОФИЦИАЛЬНО ?



ХК «Нефтехимик» заключил однолетний контракт с нападающий Дэном Секстоном (29.04.1987, 178/71, хват правый).



Мы рады приветствовать возвращение Дэна в Стаю и желаем отличного сезона! pic.twitter.com/56gtekD1vg — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) May 17, 2021

Разрыв

Иван Телегин стал свободным агентом. ЦСКА все-таки разорвал отношение с хоккеистом, выпустив его на рынок с компенсацией. Наверное, действительно освобождают деньги под каких-нибудь звезд. И эти люди должны быть креативней, чем Иван. И техничней, чем Брендон Лайпсик, с которым тоже расстались. Когда-нибудь у нас будет нормальный потолок, в котором такие разрывы будут учитываться. Телегин подписал новый контракт после чемпионата мира в Братиславе. Тогда были разговоры, что он отправится в Северную Америку, но, по моим данным, ему предлагали не самые серьезные соглашения.

ЦСКА легко убедил Ивана остаться. Но за два сезона Телегин провел только 67 матчей. Травмы стали преследовать форварда, и это сказалось на его игре. Например, он набрал за два сезона всего 18 очков, что на четыре меньше, чем в последний год предыдущего контракта. Сказывалось и то, что у Телегина начались проблемы в личной жизни. Вероятно, если бы его супругой была не Пелагея, то развод бы прошел гораздо тише, а тут все подробности постоянно появлялись в СМИ, Ивана это очень сильно нервировало, он, например, не понимал, почему этому уделяют внимание на спортивных сайтах. По разным причинам мы уже видели на льду не того Телегина, который попал на Кубок мира, был безусловным игроком основного состава на Олимпиаде и принял участие в трех чемпионатах мира подряд. Вернется ли он на свой уровень? Есть сомнения, что мы увидим прежнего Телегина, но не из-за проблем в его личной жизни. Дело в том, что лучший хоккей Иван может показать при идеальном здоровье, а после операций он этим похвастаться не может.

Семь сезонов, 365 игр, 99 очков, 6 Кубков Континента, Кубок Гагарина! Это было легендарно! Спасибо и удачи дальше! pic.twitter.com/u2k6um3rLg — ХК ЦСКА Москва (@hccska) May 17, 2021

Контракт

Роман Любимов подписал соглашение с «Ак Барсом» на один сезон. И пусть он не сыграл в плей-офф, а за казанский клуб после перехода в «Спартак» вообще ничем не выделился, шанс он получит. Прошлый год для Романа был кошмарным. Перейдя в «Спартак» из «Металлурга», хоккеист заболел известным вирусом перед началом сезона. И болезнь у него протекала довольно тяжело. Нет, форвард не попал в больницу, не был на аппарате, однако вирус как-то очень мощно ослабил организм, сил просто не было. И все покатилось вниз. Любимов исправно зарабатывал «минусы» в матчах, нервничал, тренеры тоже были недовольны. Нападающий старался исправиться, но ничего не получалось. Бывает такое, что попал в клуб — и всё не то, всё не так.

Наконец Любимова отправили на драфт отказов, а затем разорвали контракт. Довольно неожиданно он оказался в Казани, но клубу ничем помочь не помог. Дмитрий Квартальнов проверял его в регулярном чемпионате, но толку не было. Видимо, решили дать шанс нормально подготовиться летом. Квартальнов сделал Романа тем хоккеистом, который потом уехал в НХЛ и сыграл там больше матчей, чем, например, Сергей Мозякин и Вадим Шипачев вместе взятые. Квартальнов как-то на сборах поставил условие перед Романом: либо ты переходишь в центр, либо мы с тобой расстаемся. И Роман стал неплохим центральным. Зря он вернулся из НХЛ, но тогда ЦСКА предложили ему очень большие деньги. После этого был досрочный разрыв контракта с армейцами, только один неплохой сезон в «Металлурге». Если сейчас не убедит Дмитрия Квартальнова в своей полезности, то через сезон найти нормальную работу будет непросто.