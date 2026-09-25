Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ
Трактор — СКА: видеообзор матча КХЛ 25 сентября 2026

«Трактор» — СКА: видеообзор матча

Алина Савинова

СКА обыграл «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3. Встреча прошла в пятницу, 25 сентября, в Челябинске.

Питерцы одержали третью победу подряд.

СКА с 12 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. У челябинцев 4 очка и последняя позиция на «Востоке».

В следующем матче СКА 27 сентября сыграет против «Барыса», а «Трактор» 28 сентября встретится с московским «Динамо».

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК Трактор
Читайте также
«Зенит» в Китае не забил «Шанхай Шэньхуа» с игры. Но победил в серии пенальти
Альбу выгнали, но думают вернуть, в «Родину» просится Абаскаль, Галактионов может стать следующим на выход. Что происходит с тренерскими отставками в РПЛ
Победа в Московском марафоне досталась африканцам. Неделин и Лега — только вторые
Популярное видео
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Михаил Ильин — о системе Андрея Козырева и хоккее в АХЛ
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Илья Сорокин: средний сезон, драки вратарей, досуг и другое
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
Трансферы КХЛ: кто усилился лучше всех, кто перейдет в «Ак Барс»
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
«Вряд ли вернусь в КХЛ»: интервью Александра Никишина
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
Интервью Барабанова: самый дорогой игрок КХЛ, плей-офф, слухи
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

КХЛ, результаты 25 сентября: «Трактор» проиграл СКА, «Амур» победил «Локомотив» и другие матчи

«Лада» — ЦСКА: видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Нефтехимик 10 7 3 15
2 Металлург Мг 9 7 2 15
3 Ак Барс 10 6 4 13
4 Салават Юлаев 8 5 3 11
5 Барыс 9 5 4 10
6 Автомобилист 9 3 6 8
7 Авангард 8 4 4 8
8 Амур 8 3 5 7
9 Адмирал 9 2 7 6
10 Сибирь 9 2 7 6
11 Трактор 7 2 5 4
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 10 8 2 16
2 СКА 8 7 1 14
3 ЦСКА 9 6 3 12
4 Торпедо НН 8 6 2 12
5 Спартак 9 5 4 11
6 Динамо М 10 5 5 10
7 Северсталь 9 4 5 9
8 Шанхай Дрэгонс 6 4 2 8
9 Динамо Мн 8 2 6 8
10 Лада 9 1 8 5
11 Сочи 8 1 7 2
Результаты / календарь
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
27.09 10:00 Адмирал – Нефтехимик 3 : 5
27.09 13:30 Сибирь – Локомотив 1 : 2
27.09 15:00 Барыс – СКА 3 : 5
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости