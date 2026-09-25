«Трактор» — СКА: видеообзор матча

СКА обыграл «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3. Встреча прошла в пятницу, 25 сентября, в Челябинске.

Питерцы одержали третью победу подряд.

СКА с 12 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. У челябинцев 4 очка и последняя позиция на «Востоке».

В следующем матче СКА 27 сентября сыграет против «Барыса», а «Трактор» 28 сентября встретится с московским «Динамо».

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