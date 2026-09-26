«Шанхайские Драконы» — «Динамо» Минск: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Шанхайские Драконы» и «Динамо» Минск сыграют в регулярном чемпионате КХЛ в субботу, 26 сентября. Матч пройдет в спортивном комплексе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Шанхайские Драконы» — «Динамо» Минск можно в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую трансляцию игры покажут на телеканале KHL, официальном сайте КХЛ и онлайн-платформе «Кинопоиск». В Белоруссии трансляция будет на телеканале «Беларусь 5».

«Шанхайские Драконы» набрали 6 очков в 5 матчах и занимают 9-е место в Западной конференции. Минское «Динамо» с 8 очками в 7 играх идет на 7-й строчке на «Западе».

ФОНБЕТ чемпионат КХЛ сезона-2026/27 пройдет с 5 сентября по 20 марта. Розыгрыш Кубка Гагарина-2027 начнется 23 марта и завершится не позднее 23 мая.

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