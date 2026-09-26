«Шанхайские Драконы» — «Динамо» Минск: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
«Шанхайские Драконы» и «Динамо» Минск сыграют в регулярном чемпионате КХЛ в субботу, 26 сентября. Матч пройдет в спортивном комплексе «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Шанхайские Драконы» — «Динамо» Минск можно в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую трансляцию игры покажут на телеканале KHL, официальном сайте КХЛ и онлайн-платформе «Кинопоиск». В Белоруссии трансляция будет на телеканале «Беларусь 5».
«Шанхайские Драконы» набрали 6 очков в 5 матчах и занимают 9-е место в Западной конференции. Минское «Динамо» с 8 очками в 7 играх идет на 7-й строчке на «Западе».
ФОНБЕТ чемпионат КХЛ сезона-2026/27 пройдет с 5 сентября по 20 марта. Розыгрыш Кубка Гагарина-2027 начнется 23 марта и завершится не позднее 23 мая.
КХЛ: календарь матчей, результаты, турнирная таблица, статистика команд и последние новости
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|10
|8
|2
|17
|2
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|15
|3
|Салават Юлаев
|9
|6
|3
|13
|4
|Ак Барс
|10
|6
|4
|13
|5
|Барыс
|9
|5
|4
|10
|6
|Амур
|9
|4
|5
|9
|7
|Автомобилист
|9
|3
|6
|8
|8
|Авангард
|9
|4
|5
|8
|9
|Адмирал
|9
|2
|7
|6
|10
|Сибирь
|9
|2
|7
|6
|11
|Трактор
|8
|3
|5
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|10
|8
|2
|16
|2
|ЦСКА
|10
|7
|3
|14
|3
|СКА
|9
|7
|2
|14
|4
|Торпедо НН
|9
|6
|3
|12
|5
|Спартак
|9
|5
|4
|11
|6
|Динамо М
|11
|5
|6
|11
|7
|Шанхай Дрэгонс
|7
|5
|2
|10
|8
|Динамо Мн
|9
|3
|6
|10
|9
|Северсталь
|9
|4
|5
|9
|10
|Лада
|10
|1
|9
|5
|11
|Сочи
|9
|1
|8
|2
|30.09
|17:00
|Автомобилист – Лада
|- : -
|30.09
|19:00
|Ак Барс – Барыс
|- : -
|30.09
|19:30
|Спартак – Трактор
|- : -
|30.09
|19:30
|Сочи – Салават Юлаев
|- : -
|30.09
|19:30
|Локомотив – Сибирь
|- : -
|30.09
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Металлург Мг
|- : -