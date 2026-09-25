Матч КХЛ «Адмирал» — «Нефтехимик» 27 сентября начнется на два часа позже

Матч FONBET чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Нефтехимиком» начнется на два часа позже, сообщила пресс-служба приморского клуба.

Игра, которая состоится 27 сентября во Владивостоке, начнется в 19.00 по местному времени.

Ранее матч «Барыса» и «Нефтехимика» был перенесен с 25 на 26 сентября в связи с трауром в Казахстане.

«Адмирал» с 6 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (11 очков) находится на третьем месте Востока.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max