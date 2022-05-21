«3 на 3» вместо «5 на 5». Какое будущее ждет хоккей в новом формате?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Переход

В московском «Динамо» еще один новичок. Контракт с клубом подписал белорусский форвард Максим Сушко. Интересно, что права на него принадлежали минскому клубу, которым руководит отец хоккеиста, но нападающий не остался в Белоруссии. Связано это с тем, что у Максима не сложились отношения с Крейгом Вудкрофтом. Видимо, канадский специалист остается в «Динамо», раз ради этого пришлось отдать талантливого парня конкуренту по конференции. Поссорились они в пандемийный сезон, когда тренер начал что-то придумывать и не давал форварду показать себя во всей красе.

Максим — один из многочисленных игроков нового поколения белорусского хоккея. Те, кто стремится сделать карьеру, едут за океан, бьются за место в составе. Немного не повезло с драфтом. Хоккеиста выбрала «Филадельфия». Сначала там было много нападающих высокого уровня, а потом незаметно наступил бардак, и теперь клуб думает — то ли перестраиваться, то ли срочно усиливаться опытными хоккеистами, чтобы исправляться. Вмешалась и травма, после которой Максим долго восстанавливался. Он неплохо провел эти три сезона по контракту новичка, в «Лихай Вэлли» старался, особенно получился первый сезон. Но и фарм-клуб «летчиков» не самая благоприятная организация для молодежи. Вспомните, сколько там было наших на одну позицию. Теперь остался лишь защитник Егор Замула, да и то с неочевидными перспективами. Если Сушко не будет сидеть в оборонительных звеньях, то вполне может и раскрыться в Москве. Тем более он попадает в клуб, который начинает новую жизнь. Хорошая возможность сделать себе карьеру.

Планы

Совсем недавно было опубликовано письмо клубам лиги из офиса организации, где хоккеистов приглашали принять участие в сборах перед турниром «три на три». На закрытии сезона глава КХЛ Алексей Морозов подтвердил желание развивать этот вид спорта. Даже матчи будут транслироваться на специализированном хоккейном канале. Если лига рассматривает эту разновидность хоккея как исключительное летнее мероприятие, которое идет в межсезонье, то никаких вопросов. Начинайте какие-то отборочные мероприятия с апреля, финал проводите в начале июля. Тогда в нем действительно смогут принять участие знаменитые хоккеисты (правда, надо решить вопрос со страховками), можно привлечь зрителей и сделать аналог турнира по хоккею на роликах, который одно время был очень популярен в Северной Америке. За это проголосую двумя руками. Сбор хоккеистов начинается 19 июня, а заканчивается 1 июля. До 11 июля (в это время начинают первые собрания в клубах КХЛ) можно провести турнир.

Являюсь последовательным противником развития хоккея «три на три» только в том случае, если он начинает конкурировать с основным видом спорта. Но новый глава ИИХФ-то тоже выступает за смену формата, но он почему-то настаивает на том, что в такой «хоккей» должны играть зимой, а в этом случае получится неразбериха. Звезд туда не загнать, а без ярких спортсменов никто на это смотреть не будет. В России же хорошая возможность рекламировать хоккей круглый год. Можно и полноценный чемпионат сделать, все равно отпуск у игроков длится слишком долго, а некоторые, осознав это, начинают тренировки в начале мая. Так что ждем первого сбора, посмотрим, кто из хоккеистов откликнется.

Изменения

В МХЛ новый главный тренер. «Авто» из Екатеринбурга будет руководить Алексей Симаков. Один из самых популярных хоккеистов в истории уральского хоккея впервые получает команду в свое распоряжение. После окончания карьеры Алексей несколько лет проработал в «Горняке», помогал сначала Олегу Леонтьеву, а в прошлом сезоне Алексею Алексееву. Симаков сменил на этом посту Владислава Отмахова. Формально они поменялись местами, но, как и многие события в жизни «Автомобилиста», это было довольно странное решение.

Известно было, что Отмахову гарантировали новый контракт с молодежной командой, он провел серьезную работу весной, а затем руководство сообщило, что все меняется. Конечно, Отмахову можно поставить в вину то, что «Авто» впервые за несколько лет не попал в плей-офф. И когда напоминают о спортивном результате, забывают, что весь сезон у команды не было нормального вратаря, а пандемию клуб переживал очень сложно. То они выступали в сильно сокращенном составе, то приходилось выпускать на лед хоккеиста, который две недели не катался и сидел на карантине. Кроме того, всем же очевидно, что профессиональный хоккей в Екатеринбурге в кризисе, первая команда тоже не попала в плей-офф, но тренера там оставили.

Симакову будет непросто. Он, конечно, человек опытный, с ним интересно разговаривать, а если Алексей начнет рассказывать байки, то уже через пять минут у вас живот начнет болеть, так как смех помогает накачать пресс. Но работать с молодежью в России — это серьезное испытание, где требуются совершенно иные качества. Там нужно по десять раз повторять одно и то же, иногда в течение дня. Кажется, что в Екатеринбурге снова не подумали, но это их привычное состояние.