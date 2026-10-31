«Северсталь» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ
«Спартак» на выезде обыграл «Северсталь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:1.
У московской команды дубль оформил Данил Пивчулин, а также по одному голу забили Александр Беляев, Александр Пашин и Илья Котляров. У хозяев гол на счету Ильи Иванцова.
«Спартак» набрал 28 очков в 21 игре и занимают третье место в Западной конференции. «Северсталь» идет на пятой строчке — 26 очков в 22 играх.
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