«Северсталь» — «Спартак»: видеообзор матча КХЛ

«Спартак» на выезде обыграл «Северсталь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:1.

У московской команды дубль оформил Данил Пивчулин, а также по одному голу забили Александр Беляев, Александр Пашин и Илья Котляров. У хозяев гол на счету Ильи Иванцова.

«Спартак» набрал 28 очков в 21 игре и занимают третье место в Западной конференции. «Северсталь» идет на пятой строчке — 26 очков в 22 играх.

КХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте