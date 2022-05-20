Совещание КХЛ взорвал пустяк. Клубы пошли на принцип и готовы воевать с лигой

Обзор дня Алексея Шевченко.

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Совещание клубов КХЛ, запланированное в день церемонии закрытия сезона, не предвещало ничего интересного. На повестке были какие-то мелкие вопросы типа изменений в таблице рейтингов клубов (помните, на его основании из КХЛ исключили «Ладу», «Металлург» из Новокузнецка и «Югру»?). Появились новые штрафы — например, если кто-то из зрителей выбежит на лед. Плюс решено не наказывать за нарушение пола зарплат, что, конечно, не очень правильно. Вопрос о том, чтобы сократить перерывы в матче с 17 до 15 минут, вообще не считался ключевым. Гораздо интересней, что теперь официально (из-за пандемии и других приключений) в заявку на игру должны внести минимум 13 полевых игроков и двух вратарей.

Но именно со временем на перерыв на совещании началась заруба. Внезапно выяснилось, что это не такой пустяк. Особое недовольство высказало сразу несколько клубов. Аргументация была простой: перерыв — это очень важно. Любой клуб должен быть заинтересован в том, чтобы болельщик как можно дольше находился на стадионе. Ходил в сувенирный магазин, покупал еду.

С этим сложно не согласиться. Даже на аренах, где очень много точек общепита, в перерыве возникают очереди, и не все успевают купить что-то до возобновления игры. Идея с сокращением общего количества времени вредна, она не имеет никакого отношения к бизнесу, и странно, что в КХЛ этого не понимают. Можно было бы вообще подумать о том, чтобы сделать перерывы 19 минут, как в НХЛ. Но и к стадионам выдвинуть соответствующие требования. На некоторых уже после второго периода все точки закрываются, а продавцы стремятся домой. Как-то я привел ребенка на хоккей, оставил в детской комнате, и сразу после сирены мне стали названивать, мол, комната закрывается. Это неправильно. Не перерывы нужно сокращать, а делать так, чтобы не хотели уходить с арены. Что-то не учла лига с этими изменениями. Кстати, большинство клубов выступили против, так что будет дополнительное голосование.

Выборы

Владислав Третьяк снова избран президентом ФХР. Говорят, что на соответствующем мероприятие даже была пресса, но гораздо полезней было бы прогуляться по лесу, чем следить за тем, что происходит в просторном зале. Третьяк был единственным кандидатом, и его снова переизбрали. Когда у тебя нет конкурентов, не стоит заботиться и о программе. Новости с итоговой пресс-конференции были нерадостные. Новый глава организации пообещал строить катки, хотя занимается этим с 2006 года и явно не преуспел. Что изменится сейчас, когда любое строительство стоит раз в 20 дороже, чем 16 лет назад, многим непонятно. Нет конкуренции — можно выдавать обещания, которые можно не исполнять.

Третьяк сообщил, что его основная задача — вернуть Россию на международные турниры. С таким же успехом он мог пообещать, что снег пойдет 27 января. Это просто не от президента ФХР зависит, ничего он сделать не может. Если бы мог, то не допустил бы, что нашу команду отстранили от взрослого, молодежного и юниорского турниров. А также сохранил бы для страны чемпионат мира и молодежное первенство планеты.

Отказ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал удивительную историю. Стараясь найти замену Ивану Федотову, который уже подписал контракт с «Филадельфией», он начал переговоры с Иваном Просветовым. И предложил голкиперу 100 миллионов рублей за три года. В армейском клубе не платят бонусов, хорошие деньги можно будет получить только за победу в Кубке Гагарина, но зато и клуб среди фаворитов. И Просветов отказался! Причем не просто ответил, что его мечта — играть в НХЛ, а посчитал предложение слишком скромным, не соответствующим его ожиданиям. Это очень смешно.

Уроженец Москвы отправился за океан шесть лет назад, не сыграв дома в профессиональных лигах. Причем поехал в юниорскую лигу США, а она ниже уровнем, чем канадская. Во взрослый хоккей выпускался из лиги Онтарио, в 2018 году его задрафтовала «Аризона» в четвертом раунде. В прошлом сезоне Иван дебютировал в НХЛ, провел и в этом чемпионате три матча, но результаты и статистику мы говорить не будем. Много причин для того, что в среднем у вратаря больше 4 пропущенных шайб за игру. Но с такими цифрами надо благодарить ЦСКА за 100 миллионов за три года, так как объективно тут и 10 миллионов за три сезона — большой риск.

Но НХЛ возьмем за скобки и посмотрим турнир в АХЛ. В этой лиге нет стабильности в результатах. Слабые клубы прошлого сезона могут претендовать на кубок в следующем, а каждый новый чемпионат непредсказуем. Но в «Тусоне» Просветов совсем не звезда. В чемпионате-2020/21 его команда заняла последнее место в дивизионе. В этом — предпоследнее. И Иван выглядит не лучшим образом. Голкипер играет слабо. Менеджеры ЦСКА, видимо, не подписаны на АХЛ ТВ, предложили ему столько, сколько он вообще не заслуживает. А Просветов переоценил свои возможности. Говорят, что в «Аризоне» слабая вратарская бригада и у российского вратаря будет шанс. Проблема в том, что Иван в списке голкиперов не второй или третий. Удивительно, как игроки не умеют объективно себя оценить.