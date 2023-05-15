Стратег штаба Ларионова возглавил «Северсталь». Получится ли заменить легендарного Разина?

Козырев — в Череповце.

В последние несколько лет «Северсталь» целиком и полностью олицетворял Андрей Разин. Эксцентричный тренер, который сделал из безнадежного аутсайдера крепкого середняка и грозу авторитетов, одновременно был и генеральным менеджером, и главной звездой клуба. И когда он после серии с ЦСКА объявил о своем уходе, казалось, что «сталевары» надолго ударятся в поиски нового коуча. Только в реальности они достаточно быстро нашли ему замену, обратив взгляд на помощника Игоря Ларионова Андрея Козырева.

Что мы знаем о новом тренере Череповца? На самом деле, не так много информации, как хотелось бы. И во многом этот ореол загадочности родился из-за того, что он не дает большие интервью и не разговаривает с журналистами за пределами протокольных пресс-конференций или флеш-интервью. А ведь в прошедшем сезоне лысый мужчина с густой черной бородой и грозным взглядом, который напоминает стереотипного главу кавказской мафии из какого-нибудь голливудского фильма, был чуть ли не самым запрашиваемым спикером у пресс-службы «Торпедо». Вот и после назначения в Череповце он не спешит давать комментарии. По крайней мере, пока.

Именно Козырева в тренерском штабе Ларионова называли чуть ли не теневым главным тренером, который на самом деле стоит за успехом нижегородцев. Отчасти это действительно так. Если Профессор вместе с другим своим помощником Михаилом Васильевым были больше идеологами и задавали общий вектор, закладывали философию и устанавливали ключевые принципы игры, то базис системы и его наполнение определял уже он. Пока главный идеолог и теоретик «Торпедо» переворачивал умы и психологию хоккеистов, пропагандировал здоровое питание и культивировал полную открытость в публичном пространстве, мрачный с виду теоретик тихо рисовал схемы в тренерской и работал «в поле». Поэтому ключевым ассистентом Профессора многие считали далеко не его старого друга и другого именитого советского хоккеиста.

«Козырев — наш стратег, он обучает этой системе. Видео, собрания, игра в меньшинстве и «5 на 5» — это все его. Тренировки — тоже, насколько я знаю. Игорь Николаевич отвечает за творчество, за самоотдачу, за процесс, за работу. Думаю, что система Андрея Леонидовича близка и ему», — отмечал вклад нового коуча «Северстали» в результат «Торпедо» нападающий Алексей Кручинин.

Андрей Козырев, Игорь Ларионов, Михаил Васильев. Александр Федоров, Фото "СЭ"

Приглашая к себе 49-летнего тренера, в Нижнем Новгороде рассчитывали, что он должен стать человеком, который удержит Ларионова на поворотах и убережет его от слишком академичного хоккея и катаний по периметру, потопивших легенду на МЧМ в 2021-м. Однако вряд ли бы Козырев смог стать механизмом сдержек и противовесов, если бы у него были принципиально другие базовые ценности. Особенно памятуя, как в той же молодежке Игорь Николаевич не сумел сработаться с Сергеем Голубовичем, чей стиль строится на постоянной работе, обороне и контратаках.

Несколько удивительно, но будучи максимально грубым, нерезультативным и чрезмерно жестким защитником, который куда чаще дрался, нежели набирал очки, Козырев никогда не считался среди коллег и хоккеистов сторонником исключительно примитивного рабочего хоккея. Напротив, один из знакомых хоккеистов охарактеризовал его как очень гибкого тренера, который умеет в нужный момент менять игровой рисунок. И это здорово объясняет то, что нынешнее «Торпедо» при всех своих кружевах, замысловатых раскатах и стремлении заходить в чужую зону через контроль не чуралось переходить на вброс и бежать выгрызать шайбу в углах.

«Вы видели, как играет СКА. В пример многие ставят «Торпедо», но там тоже перенимают наш опыт. Потому что в штабе нижегородцев работал Андрей Козырев, который теперь возглавил «Северсталь». Он входил в рабочую группу, и мы с ним эту систему разрабатывали вместе.

Надо понимать, что Козырев — наш воспитанник. Мы вместе с ним создавали эту систему. И, по сути, эта же система сейчас в «Торпедо». Сидели вместе, рисовали, думали. Другое дело, что-то, что мы делали с Козыревым, мы относительно этого ушли вперед. Наша система совершенствуется», — рассказывал Роман Ротенберг по ходу этого сезона.

Как бы сейчас высокопарно и спесиво ни звучали слова главного тренера питерцев, большой толчок карьере нового коуча череповчан дала именно система СКА. В начале своего пути он успел поработать ассистентом Андрея Назарова в дубовом и бойцовском «Витязе», помогал Александру Гулявцеву в «Северстали» и даже ненадолго заезжал в Ярославль по приглашению Алексея Кудашова. Однако по-настоящему раскрываться начал в Санкт-Петербурге, где сначала в роли помощника метался между основной и молодежкой, а за год до переезда в Нижний Новгород возглавил фарм-клуб петербуржцев «СКА-Неву», с которой дошел до финала ВХЛ. Правда, как и многие другие тренеры, расстался с питерским грандом он в крайне натянутых отношениях.

Андрей Козырев. Александр Федоров, Фото "СЭ"

Формально там же он и попробовал себя в качестве главного на уровне КХЛ, когда подменил Валерия Брагина на несколько матчей во время эпидемии коронавируса в позапрошлом сезоне. В статусе армейца Козырев впервые и стал тренером на международном уровне, возглавив юниорскую сборную России-U17 и выиграв с ней Мировой Кубок вызова в 2020-м. А еще именно в системе ФХР он и познакомился с Ларионовым.

Кем еще успел зарекомендовать себя Козырев, так это человеком, который умеет работать с молодежью и нераскрытыми хоккеистами. Вместе с тренерским штабом «Торпедо» он вывел на новый уровень карьеры Николая Коваленко, Сергея Гончарука, Дениса Яна, Максима Летунова, Владислава Фирстова, Максима Федотова, Богдана Конюшкова и запустил во взрослый хоккей Егора Виноградова с Василием Атанасовым. А за работу в «СКА-Неве» ему публично говорил спасибо новый снайпер «Коламбуса» Кирилл Марченко и респектовали другие хоккеисты. Кажется, этот фактор и стал ключевым при выборе нового тренера «Северстали», которая после ухода Андрея Разина по-прежнему выживала на копейки и открывала на продажу новые лица. Более удачный вариант для клуба-середняка при нынешнем рынке представить сложно. И ради него не стыдно заплатить нижегородцам компенсацию за разрыв контракта.

Теперь интересно будет посмотреть за тем, как Ларионов сумеет пережить потерю Козырева. Изначально заменить его должен был другой выпущенный на волю выходец из системы СКА Владимир Филатов, с которым Профессор здорово сработался в молодежной сборной. Однако вместо работы в КХЛ тот предпочел возглавить фарм-клуб «Авангарда», решив не перескакивать в главную лигу страну из МХЛ. Так что сейчас руководству «Торпедо» придется ломать голову и латать огромную дыру в тренерском мостике, а Игорю Николаевичу доказывать, что он может быть успешен и без человека, которого называли теневым MVP его штаба.