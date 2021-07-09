«Спартак» усиливается крутым форвардом, «Адмирал» реанимирует молодую звезду

Обзор дня Алексея Шевченко.

В КХЛ

«Адмирал» возвращает в КХЛ нападающего Никиту Михайлова, который хоть и провел в лиге всего три сезона, но уже натерпелся всякого. Парню 23 года, а такое ощущение, что за плечами долгая карьера. Один из лидеров «Сибирских снайперов» сезона-2017/18 мощно дебютировал за новосибирский клуб в КХЛ, забросив 13 шайб за 58 матчей при довольно скромном игровом времени. На площадке он проводил чуть более 14 минут, но использовал их эффективно. Считалось, что растет звезда, причем довольно приличного уровня. Тот год был сказочным. Никиту стали звать в разные сборные, нападающего регулярно называли лучшим новичком в КХЛ, сначала недели, а потом месяца. Пик — приглашение на Матч звезд, где, правда, Михайлов вел себя как избалованная звезда, запрещая снимать.

«Сибирь» оценила прогресс хоккеиста и дала ему довольно неплохой контракт до 2021 года. Богатые клубы уже готовили предложения по игроку, мечтая забрать его к себе. Но затем в клуб пришел тренер Николай Заварухин, и нападающий быстро погас. То ли не сошлись характерами, то ли специалист требовал от Михайлова чего-то такого, что тот не умеет. Но форвард потерял игровое время, пропала результативность, хотя все-таки сумел забросить четыре шайбы в 35 матчах. Но это уже был совершенно не тот Никита.

Дальше было еще хуже. До окончания контракта «Сибирь» разорвала контракт, а Михайлов отправился в «Сочи». На Черном море был оглушительный провал — девять матчей без очков и снова досрочное расторжение контракта. Никита уехал к своему знакомому тренеру Павлу Десяткову в ВХЛ, начал играть за ЦСК ВВС. Кого-то 5+13 в Самаре не убедили, но не забывайте, что команда не попала в плей-офф, игроки были измучены бедностью, а форвард провел лишь 26 матчей. Он старался, работал, смотрелся ярким пятном в команде, но в одиночку ничего сделать не мог.

Теперь новый шанс. Сумеет ли Михайлов вернуть себе новосибирское настроение? Или он просто мелькнул, как звезда в космосе, и растворился?

Новичок

«Спартак» наконец официально объявил о контракте с нападающим Дмитрием Кугрышевым. Стороны давно пришли к соглашению, по каким-то неведомым причинам не могли зарегистрировать контракт, однако в переходе никакой сенсации нет. Было ясно, что Кугрышев уедет из Башкирии, правда, ходили разговоры, что он подпишет контракт со столичным «Динамо», но стороны не договорились. Впрочем, форвард все равно хотел вернуться в Москву.

Для «Спартака», учитывая все перестановки, это неплохое усиление. Правда, очень пугает нестабильность хоккеиста. Формально он всегда подбирается к гроссмейстерской отметке в 30 очков за сезон. Но во время чемпионата бывают отрезки, когда нападающего просто не видно на площадке. В прошлом сезоне у Кугрышева был период из 20 матчей без заброшенных шайб, подобные серии были практически в любом клубе. Но когда Дмитрий ловит свою игру, когда у него полное взаимопонимание с партнерами и есть интерес к хоккею, он неудержим.

«Спартак» решил проблему с крайними для первого и второго звеньев, осталось только найти хорошего центрального нападающего, так как с этой линией не все в порядке. Хорошо, если заиграет Василий Пономарев, которого вернули из Канады. Но у парня при всем таланте только первый сезон во взрослом хоккее. Еще неизвестно, сумеет ли он перейти на новый уровень и сколько времени понадобится. В любом случае второго-третьего сильного центра нет, и менеджерам надо подумать над этим вопросом.

Назначение

Один из самых интересных и зрелищных клубов МХЛ прошлого сезона «Толпар» поменял главного тренера. Вместо Игоря Гришина командой будет руководить Лев Бердичевский. Уфимская молодежка в прошлом сезоне показывала очень интересную игру, ребят не закрепощали в схемы и на льду они творили. Да, в плей-офф у них не было ни шанса против мощного московского «Динамо», но тренер победителей Ярослав Люзенков признавался, что его команде пришлось очень тяжело, даже несмотря на победу в трех встречах.

В руки Бердичевского попадают хоккеисты, которые умеют играть красиво, и хотя состав довольно сильно изменится, несколько талантов еще останется. Только сама система в Уфе никак не может настроиться. Крутые ребята из молодежки, попадая в ВХЛ, превращаются в серых игроков, в том числе и по вине тренеров команды Высшей лиги. Не слишком доверяют молодым игрокам и в КХЛ, например, Егор Сучков или Данил Аймурзин вообще уже должны были рвать в главной лиге, оба просто невероятно талантливы.

С какими задачами приходит бывший тренер СКА-1946, пока непонятно. Если он начнет ограничивать их, заставлять работать, а не творить, это будет кошмар. Лев Сергеевич в прошлом сезоне работал в Санкт-Петербурге, но до конца сезона был отправлен в отставку после трех подряд матчей без заброшенных шайб. Но ребята из питерской молодежки при нем росли, было заметно, что они получают удовольствие от хоккея. Вопрос в том, что будут требовать от тренера «Толпара» в главном клубе КХЛ.