Дэй: «Кузнецов шутил и говорил, что если мне понадобится работа в Челябинске, то достаточно позвонить ему»

Защитник «Трактора» Логан Дэй в интервью «СЭ» рассказал о том, как состоялся его переезд в КХЛ.

— Некоторые легионеры не хотят кардинально менять свою жизнь в 30 лет. В чем была ваша мотивация приехать в КХЛ в таком возрасте?

— Я всегда играл в АХЛ вместе с россиянами. Так что вариант с КХЛ для меня всегда был где-то на радаре в последние пару лет. В истории с «Трактором» здорово сложилось, что здесь уже был Зак Фукале, который многое рассказал мне о команде, организации, городе и болельщиках. После разговора с ним понял, что настало время все-таки принять это решение и приехать в Россию.

— Предложение «Трактора» наверняка было не единственным в Европе.

— Да, агент говорил, что у нас есть несколько предложений на столе: Германия, Швеция, КХЛ. В итоге звезды сошлись так, что я оказался в Челябинске.

— Многие в курсе, что пару лет назад на Фукале помог обратить внимание «Трактору» Евгений Кузнецов. Вы же наверняка помните, как он стал легендой «Херши», когда провел одну тренировку с командой после прохождения через драфт отказов.

— Мы пересекались с Кузнецовым еще в тренировочном лагере «Вашингтона». Да, я достаточно тесно общался с Евгением, когда его спустили в «Херши». Он сказал, что если мне понадобится работа в Челябинске, то нужно будет просто обратиться к нему. (Смеется.) Кузи — отличный парень, с которым всегда приятно проводить время.