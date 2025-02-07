Американский новичок «Трактора» Дэй рассказал, что его больше всего поразило в России

Защитник «Трактора» Логан Дэй в интервью «СЭ» рассказал, чем больше всего его удивила Россия в бытовом плане.

— Что больше всего понравилось из местной еды?

— Мне очень понравились блинчики с ветчиной и чак-чак.

— В бытовом плане что-то удивило?

— Никогда не видел, чтобы во дворах гуляло столько детей без присмотра родителей. Когда смотрю в окно, постоянно вижу, как внизу бегает около сорока детей разного возраста, и рядом с ними почти нет взрослых.

В Штатах такое представить трудно. В России все выглядит достаточно простым и безопасным. Все люди настроены к тебе очень позитивно. Пока не могу выделить что-то негативное.