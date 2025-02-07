Ливо не примет участие в Матче звезд КХЛ

Форвард «Салавата Юлаева» Джош Ливо не сможет принять участие в Матче звезд КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Из-за повреждения в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (4:1), который прошел 6 февраля, лучший бомбардир сезона пропустит мероприятие. Вместо него вызван защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов.

Также еще одним участником Матча звезд станет форвард молодежной команды «Спартак» Сергей Лукьянцев. Он был вызван вместо травмированного в матче с «Витязем» нападающего СКА Матвея Короткого, однако после игры стало известно, что Короткий сможет сыграть на Матче звезд. В итоге лига приняла решение вызвать обоих игроков.