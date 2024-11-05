Защитник «Локомотива» Гернат: «Мы всегда хотим только выигрывать»
Защитник «Локомотива» Мартин Гернат прокомментировал серию побед своей команды, которая составляет восемь матчей. В воскресенье, 3 ноября, ярославский клуб одержал победу над «Трактором» (5:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
«У нас сильная команда и отличный тренерский штаб, поэтому нам нужно только сфокусироваться на самих себе и правильно готовиться ко всем матчам, потому что каждый из них важен. Побеждать в каждой игре — это в нашем менталитете. Мы всегда хотим только выигрывать.
Хорошо, когда твоя команда идет на первом месте. Регулярный чемпионат надо закончить как можно выше в таблице. Но самое главное начинается в плей-офф, поэтому важно подготовиться именно к этой части сезона. Сейчас мы не смотрим далеко в будущее, а готовимся от матча к матчу. Приятно быть лидерами чемпионата, но для нас важно не место в таблице, а собственная игра», — приводит слова Герната «РБ Спорт».
В текущем сезоне Гернат набрал 18 (3+15) очков в 22 играх. Ярославцы набрали 42 очка и лидируют в таблице Западной конференции.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|24
|20
|4
|42
|2
|СКА
|24
|15
|9
|32
|3
|Спартак
|22
|14
|8
|31
|4
|Северсталь
|21
|14
|7
|28
|5
|Динамо М
|22
|12
|10
|27
|6
|ЦСКА
|21
|10
|11
|27
|7
|Торпедо
|23
|11
|12
|25
|8
|Динамо Мн
|22
|11
|11
|23
|9
|Витязь
|23
|11
|12
|23
|10
|Куньлунь РС
|23
|8
|15
|18
|11
|Сочи
|21
|7
|14
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|23
|16
|7
|34
|2
|Автомобилист
|21
|13
|8
|28
|3
|Ак Барс
|19
|12
|7
|25
|4
|Сал. Юлаев
|19
|12
|7
|24
|5
|Адмирал
|22
|10
|12
|23
|6
|Нефтехимик
|24
|8
|16
|22
|7
|Сибирь
|21
|10
|11
|21
|8
|Металлург Мг
|23
|10
|13
|21
|9
|Лада
|21
|9
|12
|21
|10
|Авангард
|20
|7
|13
|15
|11
|Барыс
|21
|6
|15
|13
|12
|Амур
|22
|5
|17
|12
|5.11
|12:00
|
Амур – Авангард
|- : -
|5.11
|12:30
|
Адмирал – Металлург Мг
|- : -
|5.11
|15:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|- : -
|5.11
|17:30
|
Барыс – Ак Барс
|- : -