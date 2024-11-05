Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 08:50

Защитник «Локомотива» Гернат: «Мы всегда хотим только выигрывать»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Локомотива» Мартин Гернат прокомментировал серию побед своей команды, которая составляет восемь матчей. В воскресенье, 3 ноября, ярославский клуб одержал победу над «Трактором» (5:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«У нас сильная команда и отличный тренерский штаб, поэтому нам нужно только сфокусироваться на самих себе и правильно готовиться ко всем матчам, потому что каждый из них важен. Побеждать в каждой игре — это в нашем менталитете. Мы всегда хотим только выигрывать.

Хорошо, когда твоя команда идет на первом месте. Регулярный чемпионат надо закончить как можно выше в таблице. Но самое главное начинается в плей-офф, поэтому важно подготовиться именно к этой части сезона. Сейчас мы не смотрим далеко в будущее, а готовимся от матча к матчу. Приятно быть лидерами чемпионата, но для нас важно не место в таблице, а собственная игра», — приводит слова Герната «РБ Спорт».

В текущем сезоне Гернат набрал 18 (3+15) очков в 22 играх. Ярославцы набрали 42 очка и лидируют в таблице Западной конференции.

Источник: РБ Спорт
Мартин Гернат
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Читайте также
Биография Ронды Роузи: дзюдо и рестлинг, легенда UFC и съемки в боевиках
Вучич рассказал о возможном рождественском предложении Трампа по Украине
Станковича опять критикуют. Что происходит в «Спартаке» после победы над ЦСКА
Алексей Миранчук рассказал об ощущениях от игры против Месси
Вагенкнехт призвала Шольца поставить вопрос о вотуме доверия правительству
Запущенные с Восточного спутники «Ионосфера-М» выведены на целевую орбиту
Популярное видео
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг vs «Спартак», отставка в «Амуре», уволят ли Звягина
«Юта» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

КХЛ, расписание и результаты 5 ноября: «Амур» — «Авангард», «Барыс» — «Ак Барс» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 24 20 4 42
2 СКА 24 15 9 32
3 Спартак 22 14 8 31
4 Северсталь 21 14 7 28
5 Динамо М 22 12 10 27
6 ЦСКА 21 10 11 27
7 Торпедо 23 11 12 25
8 Динамо Мн 22 11 11 23
9 Витязь 23 11 12 23
10 Куньлунь РС 23 8 15 18
11 Сочи 21 7 14 16
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 23 16 7 34
2 Автомобилист 21 13 8 28
3 Ак Барс 19 12 7 25
4 Сал. Юлаев 19 12 7 24
5 Адмирал 22 10 12 23
6 Нефтехимик 24 8 16 22
7 Сибирь 21 10 11 21
8 Металлург Мг 23 10 13 21
9 Лада 21 9 12 21
10 Авангард 20 7 13 15
11 Барыс 21 6 15 13
12 Амур 22 5 17 12
Результаты / календарь
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
5.11 12:00
Амур – Авангард
 - : -
5.11 12:30
Адмирал – Металлург Мг
 - : -
5.11 15:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 - : -
5.11 17:30
Барыс – Ак Барс
 - : -
Все результаты / календарь

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости