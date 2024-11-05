Гернат: «Радулов подталкивает каждого игрока к тому, чтобы он становился лучше»
Защитник «Локомотива» Мартин Гернат поделился впечатлениями от игры вместе с Александром Радуловым.
«Хорошо, что у нас есть такие ребята, как Радулов и Фрэз, они помогают в каждом матче. Я рад, что они часть нашей команды. Когда лидер твоей команды в каждом матче выкладывается на сто процентов, он передает послание всем другим игрокам следовать его примеру. И нам только остается это делать. Радулов знает, как побеждать, как создавать топ-команду, и поэтому подталкивает каждого игрока к тому, чтобы он становился лучше. Именно такой лидер нам был необходим. Мы следуем за ним и становимся лучше каждый день», — цитирует «РБ Спорт» Герната.Радулов перебрался в «Локомотив» летом этого года. Ранее нападающий выступал в КХЛ за «Салават Юлаев», ЦСКА и «Ак Барс».
Источник: «РБ Спорт»
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