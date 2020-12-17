Вратари Макинтайр и Проскуряков могут покинуть рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» поместило голкиперов Зэна Макинтайра и Илья Проскурякова в список отказов, сообщается в Twitter КХЛ. Таким образом, в течение 48 часов любая команда лиги может приобрести хоккеистов.

В нынешнем сезоне 33-летний Проскуряков участвовал в 14 матчах, отражая в среднем 88,7% бросков при коэффициенте надежности 3,09.

28-летний Макинтайр в ноябре 2020 года дебютировал в КХЛ. В этом сезоне он провел 6 матчей, отразив 79,6% бросков при коэффициенте надежности 4,65.