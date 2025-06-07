Вратарь Бочаров подписал контракт с «Ладой»

«Лада» объявила о подписании контракта с вратарем Иваном Бочаровым. Ранее об этом сообщал «СЭ».

Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне 30-летний вратарь выступал за «Торпедо». В 35 матчах FONBET КХЛ он одержал 12 побед при 15 поражениях, процент отраженных бросков — 91,1, коэффициент надежности — 2,76.