7 июня, 18:52

«Лада» подписала контракт с канадцем Савчуком на год

Сергей Ярошенко

Нападающий Райли Савчук стал игроком «Лады», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Отмечается, что односторонний контракт с 26-летним канадцем рассчитан на один сезон.

Прошлый сезон форвард в чемпионате Финляндии, где забил 15 голов и отдал 17 результативных передач в 59 матчах за «КооКоо».

Источник: ХК «Лада»
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 37 28 9 59
2 Ак Барс 39 25 14 52
3 Авангард 35 23 12 49
4 Автомобилист 37 20 17 43
5 Нефтехимик 38 18 20 38
6 Трактор 37 15 22 35
7 Амур 37 14 23 34
8 Барыс 38 14 24 34
9 Салават Юлаев 37 15 22 33
10 Адмирал 35 12 23 30
11 Сибирь 37 13 24 30
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 39 24 15 52
2 Динамо Мн 35 23 12 51
3 Динамо М 37 24 13 50
4 Северсталь 37 24 13 49
5 Торпедо НН 36 22 14 47
6 СКА 36 19 17 43
7 Спартак 37 19 18 42
8 ЦСКА 38 17 21 41
9 Шанхай Дрэгонс 35 14 21 36
10 Лада 37 11 26 25
11 Сочи 34 10 24 25
Результаты / календарь
4.12
5.12
6.12
7.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
22.12 17:00 Металлург Мг – Нефтехимик 4 : 3 Б
22.12 19:30 Шанхай Дрэгонс – Спартак - : -
Все результаты / календарь

