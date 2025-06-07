«Лада» подписала контракт с канадцем Савчуком на год

Нападающий Райли Савчук стал игроком «Лады», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Отмечается, что односторонний контракт с 26-летним канадцем рассчитан на один сезон.

Прошлый сезон форвард в чемпионате Финляндии, где забил 15 голов и отдал 17 результативных передач в 59 матчах за «КооКоо».