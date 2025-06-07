«Лада» подписала контракт с канадцем Савчуком на год
Нападающий Райли Савчук стал игроком «Лады», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Отмечается, что односторонний контракт с 26-летним канадцем рассчитан на один сезон.
Прошлый сезон форвард в чемпионате Финляндии, где забил 15 голов и отдал 17 результативных передач в 59 матчах за «КооКоо».
Источник: ХК «Лада»
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|37
|28
|9
|59
|2
|Ак Барс
|39
|25
|14
|52
|3
|Авангард
|35
|23
|12
|49
|4
|Автомобилист
|37
|20
|17
|43
|5
|Нефтехимик
|38
|18
|20
|38
|6
|Трактор
|37
|15
|22
|35
|7
|Амур
|37
|14
|23
|34
|8
|Барыс
|38
|14
|24
|34
|9
|Салават Юлаев
|37
|15
|22
|33
|10
|Адмирал
|35
|12
|23
|30
|11
|Сибирь
|37
|13
|24
|30
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|39
|24
|15
|52
|2
|Динамо Мн
|35
|23
|12
|51
|3
|Динамо М
|37
|24
|13
|50
|4
|Северсталь
|37
|24
|13
|49
|5
|Торпедо НН
|36
|22
|14
|47
|6
|СКА
|36
|19
|17
|43
|7
|Спартак
|37
|19
|18
|42
|8
|ЦСКА
|38
|17
|21
|41
|9
|Шанхай Дрэгонс
|35
|14
|21
|36
|10
|Лада
|37
|11
|26
|25
|11
|Сочи
|34
|10
|24
|25
Результаты / календарь
4.12
5.12
6.12
7.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
|22.12
|17:00
|Металлург Мг – Нефтехимик
|4 : 3 Б
|22.12
|19:30
|Шанхай Дрэгонс – Спартак
|- : -
Новости