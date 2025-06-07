Источник: Никитин подпишет контракт с ЦСКА на 5 лет

Тренер Игорь Никитин подпишет 5-летнее соглашение с ЦСКА, сообщает Telegram-канал «За пределами Ленинградки».

По информации источника, данный контракт станет самым длинным действующим тренерским контрактом в КХЛ.

В финальной серии Кубка Гагарина-2025 «Локомотив» под руководством Никитина обыграл «Трактор» со счетом 4-1 и впервые в своей истории стал обладателем трофея.