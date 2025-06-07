Источник: Никитин подпишет контракт с ЦСКА на 5 лет
Тренер Игорь Никитин подпишет 5-летнее соглашение с ЦСКА, сообщает Telegram-канал «За пределами Ленинградки».
По информации источника, данный контракт станет самым длинным действующим тренерским контрактом в КХЛ.
В финальной серии Кубка Гагарина-2025 «Локомотив» под руководством Никитина обыграл «Трактор» со счетом 4-1 и впервые в своей истории стал обладателем трофея.
Специалист ранее возглавлял ЦСКА в период с 2017 по 2021 год. Под руководством Никитина армейцы выиграли Кубок Гагарина в 2019 году.
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|12
|4
|8
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|8
|Спартак
|12
|5
|7
|12
|9
|Динамо М
|13
|5
|8
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|Лада
|13
|1
|12
|5
|11
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|2
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|4
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12.10
|7.10
|15:30
|Сибирь – Салават Юлаев
|4 : 5 ОТ
|7.10
|17:00
|Металлург Мг – Адмирал
|3 : 0
|7.10
|19:30
|Сочи – Спартак
|- : -
|7.10
|19:30
|Динамо М – Шанхай Дрэгонс
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