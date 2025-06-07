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Источник: Никитин подпишет контракт с ЦСКА на 5 лет

Сергей Ярошенко

Тренер Игорь Никитин подпишет 5-летнее соглашение с ЦСКА, сообщает Telegram-канал «За пределами Ленинградки».

По информации источника, данный контракт станет самым длинным действующим тренерским контрактом в КХЛ.

В финальной серии Кубка Гагарина-2025 «Локомотив» под руководством Никитина обыграл «Трактор» со счетом 4-1 и впервые в своей истории стал обладателем трофея.

Специалист ранее возглавлял ЦСКА в период с 2017 по 2021 год. Под руководством Никитина армейцы выиграли Кубок Гагарина в 2019 году.

Источник: Telegram-канал «За пределами Ленинградки»
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Игорь Никитин
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1 Металлург Мг 14 10 4 21
2 Нефтехимик 13 8 5 18
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1 Локомотив 13 10 3 20
2 ЦСКА 13 10 3 20
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